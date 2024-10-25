СБУ и Нацполиция задержали 19 администраторов и комментаторов Telegram-каналов, пытавшихся сорвать мобилизацию. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации украинских подразделений. Фигуранты также распространяли фейковые сообщения о военных ТЦК.

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Об этом 25 октября сообщила пресс-служба СБУ и Нацполиции. Как рассказали правоохранители, в Хмельнитчине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 местных блогеров, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.

В частности, они публиковали места нахождения и маршруты перемещения представителей ТЦК и Нацполиции.

Для распространения контента фигуранты администрировали десятки групп в Telegram и Viber, рассказали правоохранители.

В Киеве разоблачены четыре горожан, которые публиковали в чатах Telegram - каналов геолокации мобильных блокпостов на территории области.

Для маскировки они создавали анонимные аккаунты в мессенджере под выдуманными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего ухилянта, который сам скрывался от призыва и агитировал в своем Telegram-канале последовать его примеру, заявили в СБУ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Пока планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, Хмельницкой и Винницкой областных прокуратур.