Пытались незаконно попасть в Молдову: в Одесской области пограничники задержали группу из 9 уклонистов. Фото

Украинские пограничники задержали очередную партию уклонистов. На этот раз они пытались незаконно попасть в Молдову.

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Об этом сообщает ГНСУ. Отмечается, что во время патрулирования в Одесской области пограничники задержали группу из девяти уклонистов.

"Пограничники в Одесской области немедленно отреагировали на информацию от подразделения Вооруженных сил Украины – о движении неизвестных в направлении границы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдову, обнаружили вскоре возле госграницы.

"Путешествие" через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы им должен был организовать администратор Telegram-канала. В случае успеха дела, каждый клиент обязывался заплатить ему по 120 тыс. гривен.

Нарушителей привлекли к админответственности, дела направили в суд.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили целый ряд преступных схем, с помощью которых военнообязанным помогали избежать мобилизации и уезжать за границу. Среди фигурантов - депутат городского совета и сотрудники территориальных центров комплектования.

Напомним, недавно пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы уехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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