Хотели попасть в Молдову: пограничники задержали группу мужчин, собиравшихся незаконно пересечь границу. Видео

Пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы уехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

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Об этом сообщила Госпогранслужба. Организатор незаконного пересечения запросил за свои услуги по 10 тыс. долларов с каждого, перечисление которых требовал на криптокошелек.

"Клиенты" доверились организатору и прибыли на указанное место сбора, где их встретил сообщник-водитель с телескопической стремянкой для преодоления противотранспортного рва.

Все вместе они продолжили движение легковушкой по приграничной зоне, где их и задержали пограничники. Некоторые из них пытались скрыться, но наряд оперативно среагировал.

Водителю автомобиля теперь грозит уголовная ответственность, а пассажиры привлечены к административной. Дела уже переданы в суд.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили еще одну незаконную схему уклонения от призыва, связанную с принятием судебных решений на надуманных основаниях. При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, помощнику судьи Марьинского районного суда Донецкой области поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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