Пытались добраться до границы с Молдовой: в Одесской области задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 мужчину. Фото и видео

В Одесской области вечером 13 июня пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 "пассажира". Водитель грузовика, якобы перевозившего зерно, на самом деле вез группу нарушителей к границе.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ). Таким образом, мужчины пытались добраться до границы с Молдовой.

"Туристами" оказались представители 12 разных регионов страны.

"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на более меньшие, или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", – рассказал представитель Государственной пограничной службы (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

На нарушителей были составлены административные протоколы, а двум организаторам незаконной переправки грозит уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, В Закарпатье 18 человек перерезали ограждение на границе и скрылись в Венгрии. Событие произошло в районе отдела пограничной службы "Лужанка".

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области грузовой автомобиль ГАЗ-66 с "военными" номерами незаконно пересек границу в сторону Венгрии. По горячим следам местные правоохранители задержали 32 гражданина Украины.

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