'Пытается поменять гражданских на военнослужащих': Лубинец рассказал о нарушении Россией международных норм

Страна-агрессор Россия прибегает к разнообразным уловкам во время обмена пленными с Украиной. Агрессор пытается вовлекать в процесс обмена военнопленными гражданских.

Видео дня

Однако гражданских РФ должна вернуть Украине без всяких условий, поскольку не имеет законных оснований для того, чтобы держать их в плену. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook в среду, 14 июня.

Омбудсмен подчеркнул, что мирные украинцы находятся в заложниках у страны-агрессора, которая напала на нашу страну. Сейчас в Реестре пропавших без вести – более 20 тысяч гражданских. Россияне манипуляциями пытаются "обменять" их на своих пленных оккупантов.

"Гражданские лица, мирные граждане, вообще не должны находиться в неволе, а если такое произошло – сразу должны быть освобождены. Однако у России на все свои преступные мотивы", – заявил он.

По словам Лубинца, страна-террорист, использует гражданских как один из методов влиять на позицию нашего государства в контексте достижения военно-политических целей. В РФ понимают, что каждый освобожденный из плена человек является свидетелем того, как Россия нарушает международные нормы.

Кроме того, это способ посеять уныние среди украинского народа и разжечь злость на власть в целом. Пропагандисты манипулируют, заявляя людям, что Украина якобы "отказалась от них" и "не хочет их обменивать".

Однако, это не так, подчеркнул Лубинец. Переговоры по этому вопросу длятся постоянно, однако Россия отказывается возвращать заложников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Украина вернула из российского плена еще 95 защитников. В списках тех, кто наконец-то едет домой, 2 офицера и 93 военнослужащих рядового и сержантского состава.