Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество

Таким знакам зодиака, как Водолей, Козерог, Дева, Овен и Телец бывает непросто найти себе подходящего спутника жизни.

Для представителей пяти созвездий может быть достаточно сложно обзавестись долгими и прочными отношениями из-за некоторых особенностей их характера. Об этом для сайта Her Way рассказала астролог Лорена Томас.

Водолей

Они очень уверенные в себе. И именно из-за этого рискуют остаться одни. Водолеи – глубокие люди, которые ищут такого же партнера. Проблема в том, как найти вторую половинку, если Водолей привык закрывать свое сердце и прятать эмоции, чтобы защитить себя. Однако партнер может подумать, что у Водолея есть грязная тайна. Или уйдет потому, что хочет более доверительных отношений.

Козерог

Козерог ставит карьеру на первое место. А еще часто подолгу таит обиду. Трудолюбие и высокие стандарты обычно вызывают у него проблемы с привязанностью к любимому человек. Но если все-таки прорваться сквозь эту толстую кожу, то Козерог покажет истинную сущность и останется с таким партнером навсегда. Это верные люди, но на компромиссы идти не привыкли. А с таким положением вещей смириться могут не многие.

Дева

Девы очень критичные, и их постоянное беспокойство заставляет волноваться и окружающих. Они все слишком тщательно обдумывают и хотят сделать все идеально. Мало того, что Девы хотят лучшего для себя, они пытаются навязать это и другими. Если вдруг Девы почувствуют, что они недостаточно хороши для партнера, то могут его отпустить. С другой стороны, партнер Дев может устать от их одержимости постоянными размышлениями, которые заставляют чувствовать, будто постоянно что-то не так.

Овен

Овен – один из самых страстных знаков. Он точно знает, чего хочет, и идет к цели. Их энтузиазм и преданность делу достойны восхищения, но грозят неприятными последствиями. Иногда Овны слишком часто бросаются в омут с головой. Это касается и отношений. Из-за слишком завышенных ожиданий Овны часто разочаровываются в отношениях. Их высокие ожидания и жажда большего приводят к тому, что вскоре надоедат и нынешний партнер.

Телец

Этот знак очень упрямый и людям бывает сложно с этим мириться. Главное для него – чувствовать себя безопасно. Тельцы много сомневаются из-за желания быть уверенными, что их усилия окупятся. Это может быть потрясающе в начале отношений, но позже может отпугнуть партнера.

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