П'ять регіонів України залишилися в лідерах щодо захворюваності на COVID-19: свіжа статистика

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Тест на коронавірус

За минулу добу, 12 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 1503 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Наступними в статистиці опинилися Харківська – 904, Львівська – 838, Київська – 818 та Одеська області – 795. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Івано-Франківській області – 63, Кіровоградській – 84, Херсонській – 88, Чернігівській – 89.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1503 випадки;

  • Вінницька область – 342 випадки;

  • Волинська область – 329 випадків;

  • Дніпропетровська область – 706 випадків;

  • Донецька область – 548 випадків;

  • Житомирська область – 188 випадків;

  • Закарпатська – 151 випадок;

  • Запорізька область – 577 випадків;

  • Івано-Франківська область – 63 випадки;

  • Київська область – 818 випадків;

  • Кіровоградська область – 84 випадки;

  • Луганська область – 252 випадки;

  • Львівська область – 838 випадків;

  • Миколаївська область – 355 випадків;

  • Одеська область – 795 випадків;

  • Полтавська область – 794 випадки;

  • Рівненська область – 422 випадки;

  • Сумська область – 179 випадків;

  • Тернопільська область – 365 випадків;

  • Харківська область – 904 випадки;

  • Херсонська область – 88 випадків;

  • Хмельницька область – 382 випадки;

  • Черкаська область – 673 випадки;

  • Чернівецька область – 235 випадків;

  • Чернігівська область – 89 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скриншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за добу 12 квітня в Україні зробили ще 10 135 щеплень від коронавірусу. Водночас жодного жителя не вакцинували в Черкаській області.

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