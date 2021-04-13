П'ять регіонів України залишилися в лідерах щодо захворюваності на COVID-19: свіжа статистика

За минулу добу, 12 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 1503 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Наступними в статистиці опинилися Харківська – 904, Львівська – 838, Київська – 818 та Одеська області – 795. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Івано-Франківській області – 63, Кіровоградській – 84, Херсонській – 88, Чернігівській – 89.

м. Київ – 1503 випадки;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 329 випадків;

Дніпропетровська область – 706 випадків;

Донецька область – 548 випадків;

Житомирська область – 188 випадків;

Закарпатська – 151 випадок;

Запорізька область – 577 випадків;

Івано-Франківська область – 63 випадки;

Київська область – 818 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 252 випадки;

Львівська область – 838 випадків;

Миколаївська область – 355 випадків;

Одеська область – 795 випадків;

Полтавська область – 794 випадки;

Рівненська область – 422 випадки;

Сумська область – 179 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 904 випадки;

Херсонська область – 88 випадків;

Хмельницька область – 382 випадки;

Черкаська область – 673 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 89 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за добу 12 квітня в Україні зробили ще 10 135 щеплень від коронавірусу. Водночас жодного жителя не вакцинували в Черкаській області.