Пять человек в тяжелом состоянии, беременную госпитализировали: стало известно о состоянии пострадавших от последствий авиакатастрофы в Броварах. Видео

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области случилась трагедия. В одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв и возник пожар.Погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Также пострадали 25 человек, в том числе 11 детей. На данный момент пятеро человек в тяжелом состоянии.

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Главный врач Броварской больницы Валентин Багнюк рассказал о состоянии травмированных. По его словам, среди госпитализированных есть беременная женщина (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У беременной женщины на спине достаточно большая рана. Это, по большому счету, случай амбулаторный, но мы ее положили в гинекологию, потому что у нее около 20 недель беременности. Положили, чтобы она побывала, чтобы не было угрозы выкидыша", – сказал медик.

Также он добавил, что в тяжелом состоянии остаются 5 человек. Среди них – три ребенка и двое взрослых, в том числе отец с дочерью. У них около 30% ожогов тела, а также ожог дыхательных путей.

Кроме того, о состоянии людей после авиакатастрофы в Броварах рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"С самого утра на месте происшествия работало 5 бригад экстренной медицинской помощи Киевского областного центра медицины катастроф и еще 2 бригады национального уровня, принадлежащих Центру медицины катастроф Минздрава", – сообщил Ляшко.

По его словам, всего были госпитализированы 24 пострадавших. Некоторые получили помощь и продолжают лечение амбулаторно.

"На данный момент в больницах находятся 15 человек, в том числе 6 взрослых и 4 ребенка попали в ожоговый центр в Киеве. Медики пытаются стабилизировать их состояние", – отметил чиновник.

Он сказал, что параллельно Украина работает для того, чтобы подготовить документы и отправить пострадавших за границу в европейские клиники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время рассматривается несколько версий авиакатастрофы, расследование будет длиться как минимум несколько недель.

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