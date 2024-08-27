Перевод Сергея Громенко

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Два с половиной года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, развязав величайшую войну, которую видел мир с 1945 года.

Далее текст на языке оригинала.

Хоча російські лідери пропонували різні фальшиві виправдання своєї незаконної агресивної війни, найбільш послідовним поясненням Владіміра Путіна було ідеологічне: Росія – давня держава, а Україна – історично російська земля.

Скористаймося цим півріччям, щоб розглянути це твердження.

Ювілеї заволодівають уявою, особливо круглі. Повнота років і краса цифр спокушають нас міфами про вічність і добро. Але історія, на відміну від легенди, складається з фрагментів, з уривків, з того, що ми розуміємо наполовину і прагнемо зрозуміти ще краще.

Це одна з причин, чому мало хто з істориків намагається боротися із позолоченими міфами, які Путін висунув про давнє минуле, найвідоміші з яких – у довгому есе в 2021 році, а потім у нудному інтерв'ю з Такером Карлсоном у 2024 році.

Коли історики стикаються з магічним мисленням диктаторів, вони почуваються не у своїй тарілці, як, скажімо, гравець у бридж, якого запросили судити фокуси, або хірург, якого найняли доглядати за восковими фігурами.

Путін закоханий у легенду. З історичної точки зору, це дуже знайоме явище: нові режими, такі як путінський, шукають компенсації в давніх міфах.

Путінське уявлення про Росію, його виправдання вбивства сотень тисяч людей, його раціоналізація спроби знищити Україну як народ – все це ґрунтується на дуже знайомій казці: ми були тут першими. Ці історії, як правило, є суцільною брехнею, починаючи від "ми" і "були" та закінчуючи "тут" і "першими". Як-от путінські.

Але ці історії повторюються так часто, що набувають якоїсь свинцевої правдоподібності, як шкідлива звичка. Потрібно трохи попрацювати, щоб їх позбутися. Отже, вперед!

Легенда починається з одного незрозумілого інциденту, який Путін сприйняв як доказ існування та стійкості російської держави: Давним-давно існувало місто Новгород, в якому жили люди, що не могли ужитися один з одним. Ці сварливі люди, слов'яни, запросили трьох братів-вікінгів, відомих як русь, прийти і правити ними. Прихід вікінгів започаткував безперервну традицію російської "централізованої держави".

За його словами, Путін взяв цю історію із середньовічного літопису "Повість временних літ", ймовірно, початку дванадцятого століття. Монах (або монахи) у Києві, який склав цей текст, чув про прибуття вікінгів, відомих як русь, зі Скандинавії, яке відбулося близько чотирьохсот років тому. Протягом наступних століть різні частини розрізнених скандинавських кланів заснували, захопили або втратили контроль над низкою міст у Східній Європі. Монах чи монахи намагалися пояснити, чому київська частина скандинавського правлячого клану, все ще відома під назвою Русь, була важливішою за інші клани в інших місцях.

"Повість временних літ" – одне з десятків корисних середньовічних джерел, які стосуються скандинавів у Східній Європі та в яких поєднуються вигадки і корисна інформація. Ці тексти слід читати критично і разом, а також вкупі зі знахідками археологів і нумізматів, які працювали у згадуваних місцях. Надалі я буду це робити.

Перш ніж аналізувати легенду, яку любить Путін, було б корисно пояснити всі твердження, які вона містить і які він з неї виводить, деякі з них явні, а деякі – неявні, тобто такі, в які слухач може повірити, навіть якщо вони ніколи не були озвучені.

1. Коли прибули вікінги, відомі як русь, було місто під назвою Новгород.

2. Було три брати-вікінги.

3. Вікінги прийняли запрошення та правили довго і мирно.

4. Жителі цього міста були в певному сенсі росіянами, тому що вони були слов'янами.

5. Ці варяги також були в певному сенсі росіянами, оскільки називали себе "руссю".

6. Існування етнічної групи в місті понад тисячу років тому означає право на правління сьогодні диктатора, котрий називає себе ім'ям, яке він також пов’язує з цією етнічною групою.

7. Існування правителів цієї етнічної групи понад тисячу років тому означає право керувати сьогодні диктатору, який називає себе ім'ям, що асоціюється у нього із цими правителями.

8. Події в одній місцевості понад тисячу років тому виправдовують існування та дії трансконтинентальної імперії, яка веде загарбницьку війну проти сусідньої держави.

9. Існує алгоритм, за яким ми можемо виправдовувати репресії та війну сьогодні, посилаючись на маловідомі далекі події.

10. Цей алгоритм відомий диктаторам, які розповідають історії, здійснюють репресії та починають війни.

У такому вигляді твердження виявляють свій магічний характер. Навіть якби пункти 1-5 були абсолютно правильними, моральна і політична інтерпретація, яку Путін пропонує в пунктах 6-10, є нелогічною і огидною.

Такі "міркування" є причиною того, що мало хто з істориків береться безпосередньо за путінську легенду. Вона не має нічого спільного з історією – зі збором доказів, з оспорюванням гіпотез, з наведенням розумних аргументів, заснованих на джерелах і традиціях інтерпретації. Це претензія на владу, єдиний сенс якої випливає із самої влади. Це, власне, все, що потрібно сказати.

[Далі йдуть ще 30+ абзаців тексту, в яких Снайдер викладає своє бачення історії появи вікінгів у Східній Європі. Я їх не перекладав, бо, по-перше, це трохи вузько, а по-друге, не у всьому погоджуюся з його інтерпретаціями]

Зрозуміло, чому історики не поспішають втручатися у все це. Те, що робить Путін, не має нічого спільного з історією як дисципліною. Він займається розбудовою легенди, заснованої на інших легендах. І кожне його речення настільки насичене різного роду помилками, що потрібні сотні слів, щоб пояснити всю їхню неправильність!

І, сприймаючи казку серйозно, історик боїться, що він зробив її ще серйознішою. Це те, що я назвав "танцями зі скелетом" у своїй книзі "Реконструкція націй", де я не рекомендую цього робити. Я роблю це лише зараз, оскільки і міф, і війна продовжуються, і люди (навіть за межами Росії) продовжують виправдовувати війну міфом.

Зосередившись на фундаментальній легенді, від якої залежать всі інші, я сподіваюся, що показав, що вся структура є порожньою.

Правила, які Путін встановлює для інтерпретації минулого, не можуть бути прийняті. Це не більше, ніж фантазія, що слідує за силою. Це найважливіший момент. Якщо ми визнаємо, що тирани мають право починати війни через вигадки про братів і немовлят, через історії, які навіть не є помилковими, тоді кожен куточок світу підлягає вторгненню і весь міжнародний правовий порядок стає недійсним.

Навіть якби ми прийняли те, як Путін думає про минуле, чого ми категорично не повинні робити, це призвело б до геть іншого висновку, ніж він думає. Найкращі здогадки давно померлих монахів не є надійною основою для сучасної державності. "Повість временних літ" не може дати те, що від неї вимагає Путін.

Якщо для того, щоб існувати сьогодні, держави повинні доводити свій давній родовід і свою тривалу етнічну та політичну історію, то Путіну доведеться визнати, що для існування сьогоднішньої Російської Федерації немає жодних підстав.

Якби Путін слідував своїй власній логіці, він би не вторгався в Україну, а передав би європейську Росію Фінляндії чи Швеції.