Путинист Оливер Стоун в Давосе убежал после вопроса Залмаева, не стыдно ли ему за фильм о военном преступнике. Видео

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, известный своей пророссийской позицией, в Давосе убежал от неудобного вопроса украинского журналиста Петера Залмаева. Сотрудник телеканала "Прямой" спросил у американца, не стыдно ли ему за фильм о военном преступнике – кремлевском диктаторе Владимире Путине.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Прямого". Оливер Стоун уже долгое время открыто демонстрирует свою симпатию к Путину и даже снял фильм о нем.

Речь идет о четырехсерийной пропагандистской ленте "Интервью с Путиным" ("The Putin Interviews"), которая получила преимущественно критические оценки за пределами РФ.

Во время Форума в Давосе Залмаев подошел к лауреату самой престижной награды в кинематографе "Оскара", и спросил, не жалеет ли он, что снял этот фильм. При этом журналист указал на преступления кремлевского диктатора, в частности о зверствах путинской армии в Мариуполе, Буче и других городах, о которых уже знает весь мир.

"Вы жалеете, что сняли фильм о Путине? О военном преступнике? Где уверяли, что не все так просто? Вы до сих пор видите какие-то нюансы? В военном преступнике? […] Я потерял свой дом в Донецке и имею достаточно прав задавать такой вопрос" – сказал Залмаев.

Со своей стороны Стоун не дал никакого ответа и на глазах у всех демонстративно ушел.

Примечательно, что после освобождения Бучи от российских оккупантов он призвал не верить в то, что путинские военные совершали военные преступления.

Следует отметить, что еще в 2014 году режиссер поддержал российскую агрессию и транслировал нарративы кремлевской пропаганды.

Кроме фильма о Путине, Стоун работал над картиной Revealing Ukraine ("Нерассказанная история Украины"). В ленте есть фрагменты интервью режиссера с диктатором, а также пророссийским политиком и кумом президента РФ Виктором Медведчуком, которого уже во время широкомасштабной войны обменяли на защитников легендарной "Азовстали".

Также Стоун снял антимайдановский фильм "Украина в огне", в котором фигурировали, уже ожидаемо, Путин, а также беглый президент Виктор Янукович и экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оливер Стоун заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы переболел раком. Из-за длительного пребывания в изоляции он мог "потерять контакт с людьми".

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, почему диктатор отважился на полномасштабное вторжение в Украину, Стоун допустил вариант, что разведка могла предоставить Путину ошибочные данные.

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