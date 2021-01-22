Путин избегает Зеленского? Почему 'золотой мост' на Донбассе не устроил РФ и есть ли шанс 'прорыва'

В пятницу, 22 января, в Берлине должна продолжиться встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), которая началась 12 января и длилась более шести часов. В то же время в интернете появилась информация, что якобы украинской власти срочно нужен "позитивный кейс", это может быть и обмен пленными или разведение войск.

Возможны ли какие-то положительные сдвиги в "нормандском формате" и насколько вероятна встреча на уровне президентов стран-участниц в 2021 году – разбирался OBOZREVATEL.

Несмотря на то, что представители украинской и российской стороны в целом положительно высказались по последней берлинской встрече советников глав государств "нормандской четверки", говорить о реальной готовности России завершить войну еще рано.

В частности, украинская сторона представила РФ новый комплекс мероприятий под названием "золотой мост", который предусматривает добровольный уход российских войск с территории Украины и снятие с РФ санкций за Донбасс. Однако советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович отметил в СМИ, что пока Россия не идет на выполнение комплекса предложенных мероприятий.

На самом деле, можно еще хоть сотню вариантов придумать, но пока в Украине не будет единой стратегии по деоккупации Донбасса, все эти бесконечные планы вроде "золотого моста" будут только затягивать процесс решения проблемы, поделился мнением с OBOZREVATEL украинский дипломат Константин Елисеев.

"От встречи 22 января бесполезно ожидать каких-то результатов, так как пока окончательно неизвестна позиция новой администрации США по урегулированию конфликта на Донбассе. Для того, чтобы восстановить контроль на Донбассом, Украине в первую очередь нужны успехи во внутренних реформах и высококлассные профессионалы у власти, которые будут иметь единую стратегию для решения конфликта на востоке страны", – отметил Елисеев.

2 января заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква написал, что новый саммит лидеров в "нормандском формате" может состояться в текущем году.

"Мы ставим целью в 2021 году провести следующий саммит в "нормандском формате". Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса – установления мира на Донбассе на украинских условиях", – отметил он.

Если 22 января встреча все же состоится, то можно будет говорить и о дальнейших переговорах на высшем уровне. Потому что именно политические советники решают, когда именно должна произойти встреча президентов стран, ее основную тему и формат, объяснил OBOZREVATEL председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

"По моему мнению, тема и формат возможной встречи на высшем уровне может быть обсуждена уже 22 января. Считаю, что конкретной даты они не скажут, это будет середина, или конец февраля – увидим", – подчеркнул Кравчук.

Также глава украинской делегации отметил, что переговоры 12 января были очень конструктивными и продолжались много часов, поэтому можно прогнозировать, что стороны наконец попытались оценить настоящую ситуацию. Кроме того, дипломаты занимались поиском новых подходов к "дорожной карте".

"Я думаю, что переговоры решили продолжить именно 22 января, потому что советникам требовалось время для общения с главами государств, чтобы в дальнейшем сделать новый шаг. Но обязательно на этой встрече будет принято какое-то решение и будут определены параметры и время следующих переговоров на высоком уровне", – заверил политик.

Хотя, как заявил в интервью OBOZREVATEL российский журналист и публицист Константин Эггерт, в Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком. "Они (Кремль. – Ред.) надеются, что когда-нибудь, возможно, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то мере может стать темой для разговоров", – рассказал публицист.

После своей победы на президентских выборах Зеленский заявил, что он не видит альтернативы "нормандскому формату". Для встречи на высшем уровне Украина письменно согласилась на реализацию формулы Штайнмайера и даже отвела войска в нескольких районах Донбасса, что в дальнейшем спровоцировало существенное беспокойство в обществе.

10 декабря 2019, впервые за трехлетний перерыв, в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки". Одним из главных результатов долгожданной встречи стало возвращение 76 украинских заложников из плена и "затишье" на Донбассе, которое до сегодняшнего дня время от времени нарушается обстрелами боевиков.

Но украинская реакция на эти нарушения не является достаточно жесткой. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала народный депутат и бывший уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

По ее словам, власть предпочитает не рассказывать о том, что решения парижского саммита на самом деле не выполняются. Открытие КПВВ в Счастье и Золотом блокируется боевиками, а представителей Красного Креста не пускают на оккупированные территории. Хотя Зеленский лично сказал, что вопрос с допуском Красного Креста уже почти решен.

"Мне кажется, что украинская власть на всех встречах в "нормандском формате" должна очень четко говорить о том, чего не было выполнено после предыдущего саммита. Мы должны буквально заставлять Россию играть по правилам, а не переносить все это на минский процесс, где боевики и россияне просто "таскают кота за хвост", блокируя мирные украинские инициативы", – подчеркнула депутат.

Кроме того, Геращенко считает, что любые слухи о якобы "позитивном кейсе" не имеют под собой никаких оснований, так как Кремль сегодня абсолютно не заинтересован в решении конфликта на Донбассе.

"Единственно, на что готовы россияне, – это передача заложников боевиками, но передача их не украинской власти, а непосредственно Медведчуку. Хочу сказать, что РФ и "марионеточные республики" не первый раз используют тему заложников для того, чтобы просто шантажировать Украину. Однажды, представители ОРДЛО передали несколько пленных лично Надежде Савченко для того, чтобы потом сказать о несостоятельности действующей украинской власти в переговорах", – подытожила Геращенко.

Дипломатические встречи в четырехстороннем формате (Украина – Германия – Франция – Россия)

Основная цель – мирное урегулирование военного конфликта на востоке Украины

Первая встреча состоялась в июне 2014 года у Франции. Она не принесла существенных договоренностей, но положила начало коммуникации на высоком уровне для окончания конфликта на Донбассе.

Следующие встречи в формате (Порошенко – Меркель – Олланд – Путин) состоялись еще четыре раза в Милане, Минске, Париже и Берлине. Тогда же поднимались вопросы исполнения Минских соглашений, разведение вооружений, обмена пленными и тому подобное. После Берлинской встречи 19 октября 2016 президент РФ отказался от переговоров в "нормандском формате".

Решение конфликта на Донбассе напрямую не зависит от Украины, поскольку именно Россия начала военное вторжение уже почти семь лет назад. Некоторые эксперты говорят, что только изменение российской политической верхушки может заставить оккупационные войска покинуть украинскую территорию, лишь после этого на Донбасс сможет вернуться достойная жизнь без комендантского часа, пыток и вооруженных русских террористов.