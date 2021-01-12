В Берлине завершились переговоры советников глав "нормандской четверки"

В Берлине завершились переговоры советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), которые проходили 12 января.

Об этом журналистам заявил представитель российского посольства в Германии, передает "Интерфакс-Украина". В то же время российская сторона заявила, что представители договорились о новой встрече, пишут РИА Новости.

По словам заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака, стороны обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования ситуации на Донбассе.

Также он назвал встречу полезной и отметил, что новые переговоры запланированы через две недели.

"Встреча политсоветников "нормандской четверки" была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", – сказал Козак.

Как уточняет "Укринформ", встреча длилась более шести часов. От Украины, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, также присутствовали вице-премьер-министр Алексей Резников и представители СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак и Козак прибыли в Берлин для участия во встрече советников "нормандской четверки" 12 января.

Напомним, что в конце декабря глава ОП заявил, что работа в "нормандском формате" не прекращается ни на день.