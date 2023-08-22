'Пусть Биби позвонит Путину и остановит войну на неделю': хасиды собираются ехать в Умань, несмотря на обстрелы и скандалы

Украина пригрозила запретить въезд израильским паломникам в Умань, если не прекратится недостойное отношение и депортация украинцев из Израиля. В то же время ни это, ни война на территории Украины никак не отражается на настроениях израильтян, которые своих планов касательно паломничества не меняют.

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Об этом сообщают "Вести Израиль по-русски". Так, несмотря на угрозы запрета на въезд, хасиды планируют побывать на могиле рабби Нахмана в дни осенних праздников.

49-летний израильтянин Шарон Йосеф, который в течение 22 лет организовывал поездки хасидов в Умань, выразил оптимизм, что ничто не заставит их нарушить многолетнюю традицию.

"Ничто не может меня остановить, даже война", – сказал он в интервью студии Ynet.

Как заявил Йосеф, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг. Поэтому он выразил надежду, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (прозвище "Биби"), а также глава МВД Моше Арбель должны вмешаться в эту ситуацию.

"Что касается войны, то я уверен, что Биби может позвонить Путину и сказать: "Останови свои атаки на неделю, наши хасиды приезжают, чтобы помолиться, а мы молимся не только за Израиль, но и за весь мир. Это ведь не просто так, а рабби Нахман" – заявил паломник.

В то же время главный раввин Украины Моше Реувен Асман также прокомментировал угрозы со стороны Киева запретить въезд хасидам. Так, он заявил, что не знает, насколько серьезно настроены власти по этому вопросу.

"На прошлой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба написал, что достиг договоренностей с Эли Коэном и что все хорошо. Однако позже посол Украины в Израиле вдруг написал, что это не совсем так и что безвизовый режим может быть заморожен. Мне кажется, что речь идет об угрозах, так не ведут себя.

Есть только одно, что в Израиле могут исправить, – и здесь посол прав. Это касается недостойного отношения к украинцам в Бен-Гурионе и депортации из страны, мне самому приходилось быть свидетелем этого. Я постараюсь донести это мнение до нашего главы МИД, ситуацию необходимо исправлять. Проблема возникла не сегодня, она длится уже несколько лет", – заявил раввин.

Отметим, что украинские власти уже неоднократно призывали граждан Израиля воздержаться от паломничества в Умань из-за опасений относительно возможности обстрелов со стороны российских сил. Однако израильские власти не только воздерживаются от введения каких-либо ограничений для своих граждан, но и наоборот, активно поддерживают организацию таких поездок.

"Границы будут открыты, мы позволим въезд паломникам. Но важно подчеркнуть, что у нас нет возможности гарантировать безопасность прибывающим. Россия обстреливала Умань в течение года, люди погибли, нет никаких гарантий, что это не повторится во время праздника", – объяснил Подоляк.

Напомним, что с 15 по 17 сентября евреи будут отмечать новый год Рош га-Шана, и в Умани предполагают, что часть хасидов, как и в прошлом году, все же решится приехать в город. Поэтому Черкасская ОВА призвала паломников максимально воздержаться от посещения Умани из-за войны, регулярных массовых обстрелов Украины и возможных провокаций со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на войну, в прошлом году, по информации Объединенной еврейской общины Украины, в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов для празднования Рош га-Шана. А до полномасштабной войны на праздник приезжали от 30 до 50 тысяч паломников-хасидов.