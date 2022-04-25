Пушилин заявил о начале восстановления Мариуполя: его призвали провести воду в Донецк

Главарь террористической группировки и самопровозглашенный лидер недореспублики ДНР Денис Пушилин заявил, что уже в ближайшее время его команда займется восстановлением Мариуполя, разрушенного до основания его же дружками. Он убежден, что в осажденном городе возможно восстановить систему водоснабжения уже через неделю.

Об этом боевик написал на одном из Telegram-каналов временно оккупированного Донецка. Жители областного центра отнеслись со скепсисом к заявлению нелегитимного главы, учитывая, что у них самих нет воды с февраля-месяца.

"Мариуполь станет еще лучше, чем был прежде. Мы разминируем и восстановим электричество на местной станции фильтрования и тогда можно будет подавать в город воду из Старокрымского водохранилища", – наплел Пушилин "с три короба".

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Обещания встретили волну насмешек и претензий от подписчиков канала.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– ожесточенные бои на улицах осажденного Мариуполя привели к отключению всех систем коммуникаций и коммунального снабжения;

– дети, которых удалось правдами и неправдами эвакуировать из окруженного рашистами города, поделились ужасами, от которых холодеет кровь.