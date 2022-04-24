"Мама, я хочу жить!" Дети из заблокированного Мариуполя рассказали о пережитых ужасах. Видео

Дети в Мариуполе пережили невероятные ужасы, теряя свои дома и родителей, прячась в подвалах и голодая. В сети появилось видео, на котором Полина, в доме которой скрывались оставшиеся без жилья мариупольцы, рассказала об увиденном.

Его опубликовали в Telegram Мариупольского городского совета. На кадрах девочка рассказала, что дети в укрытии, каждый раз, когда слышали взрывы, кричали: "Мама, я хочу жить!" или просто искали мам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Полина рассказала, что однажды снаряд попал в их дом, разрушив его полностью. К счастью, всем 28-ми находившимся там людям удалось спастись.

"Я видела, как все горит, моя комната горит. У меня сразу всплыли воспоминания, что там было. Я там жила с 6 лет", – рассказала Полина.

Видео дня

"Мариуполь не забудет, каким был наш город и от чего его "освободили" оккупанты. За каждую отнятую жизнь будет расплата!" – отметили в горсовете.

Напомним: российские оккупанты убили уже более 20 тысяч жителей Мариуполя, оставшихся в заблокированном городе. Еще 100 тысяч человек умоляют о спасении. Город постоянно подвергается обстрелам, а эвакуацию рашисты срывают.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины, два месяца защищающие Мариуполь, показали, как выглядит разрушенный оккупантами город-герой с высоты птичьего полета. В праздник Пасхи они подчеркнули, что Всевышний смотрит на него сверху.