В Мариуполе идут ожесточенные бои, большинство из 160 тыс. людей в городе без света, связи, лекарств и воды – разведка Британии

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Мариуполь бои - новости сегодня

В Мариуполе Донецкой области все еще продолжаются ожесточенные боестолкновения и авиационные удары со стороны российских войск. В городе остаются около 160 тыс. мирных жителей, которые существуют в условиях гуманитарной катастрофы.

У них нет питьевой воды, электроэнергии, связи, лекарств. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила разведка Великобритании в Twitter.

Ведомство подчеркнуло, что оккупанты специально лишают местных жителей и украинских воинов гумпомощи. Если ситуация не изменится, прогноз разведчиков негативный.

"Российские силы препятствуют доступу гуманитарной помощи, что, возможно, заставит защитников сдаться", – сказано в сообщении.

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Отчет разведчиков

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