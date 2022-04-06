В Мариуполе идут ожесточенные бои, большинство из 160 тыс. людей в городе без света, связи, лекарств и воды – разведка Британии

В Мариуполе Донецкой области все еще продолжаются ожесточенные боестолкновения и авиационные удары со стороны российских войск. В городе остаются около 160 тыс. мирных жителей, которые существуют в условиях гуманитарной катастрофы.

У них нет питьевой воды, электроэнергии, связи, лекарств. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила разведка Великобритании в Twitter.

Ведомство подчеркнуло, что оккупанты специально лишают местных жителей и украинских воинов гумпомощи. Если ситуация не изменится, прогноз разведчиков негативный.

"Российские силы препятствуют доступу гуманитарной помощи, что, возможно, заставит защитников сдаться", – сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL:

Днем ранее, 5 апреля, силы РФ снова заблокировали доставку продуктов, воды и лекарств в Мариуполь и централизованную эвакуацию местных. Колонна из семи автобусов была вынуждена вернуться.

В СБУ предупредили, что Российская Федерация готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней наших военных. Сценарии новых фейков уже есть, и кремлевские пропагандисты работают над соответствующей основой.

Как выглядят разрушенные кварталы Мариуполя на спутниковых снимках – смотрите по ссылке.

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