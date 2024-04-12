Пункты несокрушимости в Харькове получили генераторы от PIN-UP Foundation

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation откликнулся на неотложную потребность в помощи Харькову после начала последних регулярных обстрелов города, которые привели к отсутствию электроснабжения. Фонд активно занялся организацией гуманитарной помощи и начал делать первые шаги для поддержки горожан.

Волонтеры проекта LINE-UP закупили 1220 килограммов продуктов питания для пунктов несокрушимости Харькова. Также с помощью фонда было приобретено 16 новых генераторов мощностью 7,5 кВт для обеспечения бесперебойного электроснабжения города.

"Наш фонд активно следит за ситуацией в Харькове и делает все возможное, чтобы помочь харьковчанам пережить сложные времена. Мы держим руку на пульсе и готовы продолжать и дальше поддерживать украинцев", – прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Напомним, проект LINE-UP был создан благотворительным фондом PIN-UP Foundation для оперативного реагирования на запросы от местных громад прифронтовых территорий Украины относительно помощь по обеспечению жителей жизненно важной продукцией За работой проекта можно наблюдать на странице PIN-UP Foundation в Instagram.

PIN-UP Foundation – благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.