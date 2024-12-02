Перемирие между Израилем и 'Хезболлой': как приостановка боевых действий на Ближнем Востоке повлияет на ситуацию в Украине

26 ноября президент США Джо Байден заявил в своем аккаунте Х, что на следующий день с 4 часов утра по местному времени боевые действия на ливанско-израильской границе прекратятся. Со временем факт соглашения о перемирии между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" подтвердила американская пресса.

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Перемирие с "Хезболлой" может стать прологом к перемирию с ХАМАС

Детали соглашения предполагают, что в течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана, а Джо Байден подчеркнул, что США вместе с Францией и другими странами "предоставят необходимую для реализации мирного соглашения помощь" сторонам конфликта. По словам американского президента, "это должно стать постоянным прекращением боевых действий. Тому, что осталось от "Хезболлы" и других террористических организаций, не будет позволено, подчеркиваю, не будет позволено вновь угрожать безопасности Израиля". Также глава Белого дома особо отметил, что "американские войска не будут размещены на юге Ливана. Это отвечает моим обязательствам перед американским народом не привлекать американские войска к боевым действиям в этом конфликте".

Кроме того, президент Байден отметил, что ливанский народ заслуживает безопасного будущего, равно как и население в секторе Газа, адресовав это обращение руководству ХАМАС. По словам американского президента, "сейчас перед ХАМАС стоит выбор. Их единственный выход – освободить заложников, в том числе американских граждан". На следующий день появилась информация, что ХАМАС готов на прекращение огня в секторе Газа. О таких намерениях заявил представитель руководства ХАМАС после прекращения огня между Израилем и "Хезболлой". Прямая речь: "Мы сообщили посредникам в Египте, Катаре и Турции, что ХАМАС готов к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению по обмену пленными".

Окружение Трампа пытается приписать успех переговоров своему лидеру

В лагере новоизбранного президента Дональда Трампа весьма специфически отреагировали на информацию о предстоящем перемирии. Так, по сообщению некоторых СМИ, назначенный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что перемирие между Израилем и "Хезболлой" произошло в результате победы Трампа на выборах. В частности, он отметил: "Все садятся за стол переговоров благодаря президенту Трампу. Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос терпеть не будут. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке".

Приостановка боевых действий на Ближнем Востоке положительно повлияет на ситуацию в Украине

Однако наибольшую актуальность приобретают вопросы влияния будущего перемирия на ход войны в Украине. Необходимо отметить, что интенсивные боевые действия между Израилем и "Хезболлой" влияли на обострение отношений между Израилем и Ираном, что, в свою очередь, создавало предпосылки для роста мировых цен на нефть. Пролонгация вооруженного противостояния Израиля и группировок ХАМАС и "Хезболла" чревата разрастанием войны на весь Ближний Восток. В целом любое значительное военное обострение вокруг Израиля ведет к отвлечению сил, ресурсов и возможностей западных партнеров, прежде всего США, от ситуации в Украине. Пример тому – события осени 2023 года, когда вторжение ХАМАС привело к перераспределению военной помощи в пользу Израиля, значительно ухудшив ситуацию на фронте для Украины.

Следовательно, в зависимости от добросовестности выполнения соглашения с обеих сторон, можно ожидать минимизации прежде всего экономических рисков (ведь эта сфера наиболее чувствительна к вспышкам военной/мирной активности). Поэтому если мировые цены на нефть будут снижаться, это негативно повлияет на доходы российского бюджета, как военного, так и государственного в целом. Соответственно, есть возможность того, что Соединенные Штаты смогут высвободить хотя бы долю своих военных ресурсов (в первую очередь речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах и БК для средств ПВО) в помощь Украине.

Ближневосточное урегулирование может послужить примером для дипломатического разрешения украинской войны

Однако самым главным положительным фактором можно считать успешность самого прецедента заключения перемирия между такими непримиримыми противниками, как Израиль и "Хезболла". В свете того, что вокруг украинской войны также уверенно формируется переговорный трек, этот опыт должен способствовать усилиям всех сторон для достижения как прекращения огня на украинском фронте, так и дальнейших мирных переговоров. Поэтому можно сделать вывод, что администрация американского президента Джо Байдена весьма неплохо готовит почву в сфере внешней политики для новой администрации Дональда Трампа. В конце концов, 60 дней на вывод войск истекут, когда новый президент США официально вступит в свою должность (состоится инаугурация), поэтому дальнейшие решения по мирному урегулированию на Ближнем Востоке будут в компетенции именно Дональда Трампа.

Не исключено, что похожая последовательность действий может быть применена и в отношении украинской войны, ведь на данный момент будущая администрация Трампа считает завершение боевых действий в Украине одной из своих наиболее приоритетных внешнеполитических задач.