ПЦУ проводит пасхальное богослужение. Видеотрансляция

В Киеве поздно вечером 1 мая началось богослужение Православной церкви Украины, посвященное Пасхе.

Оно проходит в Михайловском Золотоверхом соборе, сообщает "Укринформ". Трансляция ведется на YouTube-каналах агентства и Михайловского монастыря (чтобы смотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Возглавил богослужение предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Отмечается, что также после Пасхальной полунощницы на 00:00 2 мая запланирована Пасхальная утренняя, на 01:00 – литургия святителя Иоанна Златоуста, а на 17:00 – Пасхальная вечерняя.

Напомним, что 2 мая все православные христиане отмечают большой праздник – Пасху.

Также в Украину глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний получил Благодатный огонь в Иерусалиме и привез в Украину 1 мая вечером. Православная церковь Украины (ПЦУ) ожидает его в воскресенье, 2 мая, около 10 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский записал видео, в котором поздравил украинцев с Пасхой.