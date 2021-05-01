2 мая: праздники, что нельзя делать на Пасху, приметы и именинники

2 мая все православные верующие отмечают большой праздник – Пасху. В народном календаре на 2 мая выпал день Иван Ветхопещерник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 2 мая празднуют Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Пафнутий, Семен, Трифон.

К православной Пасхе готовятся на протяжении семи недель, которые также называют Седмицами и сопровождаются они Великим Постом. Именно столько времени, согласно Библии, Иисус Христос провёл в пустыне.

Для тех, кто постился, 2 мая можно разговляться сразу после Литургии и причастия. Если Литургия была ночью, то сразу после нее сразу можно начинать праздничную трапезу.

Отметим, что священники и врачи призывают отказаться в этот день от похода в церковь и посмотреть службу по телевизору, чтобы не рисковать подхватить вирус и не заразить близких.

В древности в этот день было принято выходить в поле с холстом и раскланиваться во все стороны. Люди, обращаясь на восток, говорили: "Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!" После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Эта старая традиция связана с поклонением весне. Многие верили, что если провести этот обряд, то весна будет доброй и в благодарность за подарки уродит в изобилии лен и коноплю.

Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.

Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – установится хорошая теплая погода;

Теплая погода в этот день – в конце месяца будет холодно;

Дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – летом жди засухи;

Облака быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

В этот день нельзя грустить, злиться, ходить хмурым и ругаться с близкими.

OBOZREVATEL ранее писал о Пасхе у православных: что нужно и что категорически нельзя делать в Светлое Христово Воскресение.