"Прямое нарушение закона": министр образования отреагировал на языковой скандал с преподавательницей в Ирпене

Случай с преподавательницей Государственного налогового университета Любовью Воробьевой, которая не способна овладеть государственным языком, – это прямое нарушение действующего законодательства. Против нее будут приняты меры.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой. Он отметил, что человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми, и призвал прекратить практику общения на русском в учебных заведениях даже на переменах.

"Кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком, – это прямое нарушение действующего законодательства. В этом случае будут приняты меры. Это очевидно. Но не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит… мягко говоря… несоответствующе ее роли", – написал Оксен Лесовой.

Он подчеркнул, что образовательное сообщество формирует нацию и общество будущего. Поэтому не менее странно, когда учащиеся или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели.

"Меня, безусловно, вдохновляет активность молодежи, которая не терпит такой позорной позы (ибо это не позиция, а именно поза) и не боится угроз (вспомнилась моя студенческая молодость, когда мы избавлялись от совкового абсурда). С позиции министра образования скажу такое: не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали его как повод для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство и свою свободу. И человек (особенно человек в образовании) должен осознавать свою роль и ответственность в этой борьбе", – подчеркнул министр образования.

Он также призвал педагогов, которые преподают на украинском языке, а на перерыве переходят на русский, прекратить такую практику. По убеждению Лесового, таким образом, преподаватели демонстрируют детям свое скептическое и пренебрежительное отношение к государству.

"Манипуляции вокруг языка – это ничто иное, как лицемерие. И мне крайне сложно оставаться по этому поводу равнодушным. Если кто-то, преподавая на украинском, на перемене переходит на русский, – он или она на самом деле демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству. Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычностью среды?" – заметил министр образования и науки Украины.

Он отметил, что человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает с детьми и призвал украинцев формировать вокруг своих детей украиноязычную среду.

"Я безмерно радуюсь, когда слышу, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском. Спасибо всем тем русскоязычным, которые перешли на украинский, и призываю: формируйте вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети. Так поступают люди, которые хотят успеха для своих детей. Так поступают люди, которые верят в собственную способность привести к успеху свою страну", – сказал Оксен Лесовой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене в Киевской области преподаватель Государственного налогового университета Любовь Воробьева демонстративно читает лекции на русском языке. Студентам, которые просили перейти на государственный язык, она пригрозила, что даже экзамен по философии будет принимать на языке государства-агрессора.

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