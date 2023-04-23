Проводное воскресенье в Украине будет теплым: синоптики дали обнадеживающий прогноз
Погода в Украине в Проводное воскресенье, 23 апреля, будет теплой. Дожди, вероятно, пройдут на востоке и юге (кроме Одесской области), в Черновицкой, Закарпатской областях, местами в Карпатах.
Соответствующим прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что днем в воскресенье ожидаются +14...+19 градусов.
Погода в Киеве, по ее словам, будет "роскошной". "Солнце, белые облака, +18 градусов", – написала эксперт.
Она считает, что в новую неделю тоже будет тепло (с периодическими дождями). В четверг придет кратковременное похолодание.
Укргидрометцентр на своем сайте указал, что кратковременный дождь 23 апреля местами может пройти и в Ивано-Франковской области.
В центральных и южных регионах ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью наиболее прохладно будет на Закарпатье – от +1 до +3 градусов. В остальных областях – от +4 и выше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Вторую неделю после Пасхи называют Проводной, Поминальной, Радоницкой или Фоминой. В эти дни издавна принято ходить на кладбища и вспоминать тех, кто отошел в засветы.
– В 2023 году Радоницкая неделя начнется 23 апреля и продлится до субботы, 29 апреля. О традициях и верованиях этого периода – читайте в материале по ссылке.
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