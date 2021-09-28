Григоренко или Жукова? В Харькове суд в третий раз отменил переименование центрального проспекта

Харьковский горсовет в очередной раз пытался вернуть городскому проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, но получил уже третий судебный отказ. В этот раз жалобу местной власти не удовлетворил Второй апелляционный административный суд Харькова.

Это произошло во вторник, 28 сентября, пишет "Интерфакс-Украина". "Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", – процитировало агентство юриста-представителя истцов Владимира Рысенко.

Напомним, что 24 февраля текущего года за переименование проспекта (обратно на Жукова) проголосовали 57 местных депутатов. Достаточно было и 43 голосов, чтобы утвердить решение. В то же время 16 депутатов выступили против, шесть – воздержались.

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История получила широкий общественный резонанс. В итоге 10 июня 2021 года Харьковский окружной админсуд признал решение горсовета противоправным и недействующим.

Это не первая попытка городского совета голосованием вернуть имя советского маршала на карту Харькова. Так, впервые такое решение было принято 19 июня 2019 года, но в суде этот шаг оспорили.

Вторая попытка местной власти "отменить декоммунизацию" состоялась 26 февраля 2020-го. Тогда горсовет снова проиграл суд.

Добавим, что Петр Григоренко – правозащитник и борец за права крымских татар, один из основателей Украинской и Московской Хельсинкских групп.

Как писал OBOZREVATEL, в августе Одесский окружной административный суд удовлетворил иск об отмене распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова о возвращении старых названий декоммунизированным топонимам города. Речь, в частности, идет о переименовании проспекта Небесной сотни назад в проспект имени маршала Жукова.