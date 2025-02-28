Прощенное воскресенье: сильнейшие молитвы и как правильно просить прощения

Прощенное воскресенье – важная дата в церковном календаре, что приходитс на последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день верующие обращаются с молитвой, прося прощения за собственные грехи и проявляя готовность отпустить обиды.

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Молитвы на Прощенное воскресенье особенно глубоки и значимы, ведь они могут очистить сердце, укрепить веру и вдохновить на благочестивую жизнь на протяжении поста. OBOZ.UA публикует для верующих сильнейшие молитвы.

Как просить прощения в Прощенное воскресенье

В народе существует ритуал прощения, которые люди выполняют в канун Великого поста. Он состоит в трехкратном извинении за свои вины. Вот как по традиции выглядит этот диалог:

– Прости мне!

– Бог простит!

– И во второй раз прости!

– Бог простит!

– И в третий раз прости!

– Бог простит и я прощаю!

Впрочем, можно использовать любые слова, если они искренни и идут от чистого сердца.

Молитва на прощение грехов

"Боже мой! От всего сердца жалею за все мои грехи и твердо постановляю уже никогда больше не грешить, ибо ими, Боже, я пренебрег Твою Бесконечную Величие и Любовь, нанес смерти Твоему Сыну Иисусу и из-за них я потерял Небо, а заслужил меня во мне".

Молитва на Прощенное воскресенье

"Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо ни одного оправдания не имея, мы, грешные, Тебе как Владыке эту молитву приносим: помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. оли нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, а мы люди Твои, все творения рук Твоих и имя Твое призываем.

Молитва о тех, кто нас оскорбил

Помилуй, Господи, ненавидящих меня и завидующих меня! Помилуй, Господи говорящих меня и оскорбляющих! Ничего злого не сотвори с ними за недостойного раба Своего, но по выражению милосердия, и с безмерной милостью, ни в этой жизни, ни в будущем веке и не понесут зла за меня, грешного! Освяти их милостью Своей и просвещай благодатью Своею, Всеблаг, потому что пред всеми благословен Ты во веки веков. Аминь.

Молитва о прощении

"Господи и Владыка жизнь моей! Духа ленивости, безнадежности, властолюбия и пустословия не дай мне. Духа же чистоты, смиренномудрости, терпения и любви дай мне, рабу Твоему. Да, Господи! Дай мне видеть вины мои и не осуждай брата моего."

Сильная молитва для прощения грехов

"Помилуй меня, Боже, из великой милости Твоей и из великого милосердия Твоего прости вины мои. Особо омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой во всякое время предо мною.

Против Тебя Единого я согрешил и лукавое пред Тобою сделал, Отец праведный, Ты в слове Твоем и праведен в приговоре Твоем. Ибо в беззаконии зачат я, и во грехах родила меня мать моя. Ибо Ты возлюбил истину, неизвестно и тайно мудрости Твоей явил мне.

Окропи меня гисопом – и очищусь, омой меня – и стану белее снега. Дай мне услышать радость и веселость – и обрадуются кости смиренные. Отверни лице Твое от грехов моих и прости все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и духа праведного восстанови внутри моего.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом могущественным укрепи меня. Учу беззаконников путей Твоих, и нечестивые обратятся к Тебе. Избавь меня от кровавой вины, Боже, и язык мой будет радостно славить правду Твою.

Господи, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Твою. Ибо если бы Ты пожелал жертвы, принес бы я: всесожжения Ты не желаешь. Жертва Богу - это смиренный дух, сердца скорбящего и смиренного Ты не отвергнешь. Аминь".

Молитва о даровании духа всепрощения

Спаситель, научи меня простить от всего сердца всех, кто меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед Тобой с чувствами вражды, которая кроется в моей душе. Очерствело мое сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Умоляю Тебя, научи меня простить оскорбляющих меня, как Сам Ты Бог мой, на кресте простил врагов Твоих! Аминь.

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