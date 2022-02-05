О пользе взаимодействия, или Унисон - это не прихоть.

Прямо вот с утра толпа кремлёвских пропаг**донов, которые нынче шарятся просторами "народных бантустанов", в своих очередных сообщениях в пабликах и информ-каналах опять "обстреляла Донецк"... при помощи ВСУ.

Всё как по учебнику: и миномёты с гранатомётами, горящие гаражи со складами и даже "корректирующие огонь украинские дроны". Посёлок Октябрь под обстрелом и Киевский район Донецка тоже, и местами "вся северная часть Донецка" под ударами хунты. В общем, всё горит, взрывается, дроны кружат, снаряды и мины летят. Пушилин уже лезет в бомбоубежище и т.д.

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И вот казалось бы, пора "дать отпор зарвавшимся карателям". Но тут внИзапно бац - и опять что-то пошло не так.

"... Из-за ошибки американских СМИ украинское вторжение на Донбасс может быть перенесено. В частности агентство Bloomberg поставило на автовыпуск публикацию с новостью о "вторжении России на Украину", перепутав даты. Вероятно, что украинское нападение готовится на днях. Также данное сообщение могло иметь цель держать обороняющиеся войска непризнанных республик в напряжении на выходных..." (с)

Это сообщение с практически "официального" телеграмм-канала СВР РФ под названием "сварщики".

Прид*рки, вы бы хоть как-то между собой наладили взаимодействие, ну, или хотя бы информировали друг дружку о своих действиях.

А то - тут уже у всяких Поцев в купе со Стешиными "обстрел" пошёл, посёлок Октябрь, понимаешь, "горит", а там ещё - "украинское вторжение может быть перенесено".

Вы так слона ни ф*га не продадите!