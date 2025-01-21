'Прокидатися' или 'просинатися': как сказать по-украински правильно

Украинский язык разнообразен и благозвучен, поэтому каждое слово может иметь по несколько синонимов. Они помогают нам избежать повторов в речи, сделать ее более выразительной и интересной. Однако не всегда можно полностью заменить одно слово другим, поскольку синонимы могут иметь разные оттенки значения.

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Например, для описания пробуждения после сна можно использовать три слова – "прокидатися", "просинатися" і "просипатися". Языковед Ольга Багний объяснила нюансы употребления этих глаголов.

Все варианты – "прокидатися", "просинатися" і "просипатися" – правильные и означают одно и то же: переставать спать или дремать, пробуждаться ото сна.

В классических произведениях чаще встречается "просинатися" или "прокидатися".

Ця думка так підбадьорила Семена, що він зірвався на рівні ноги й прокинувся з задуми (Михайло Коцюбинський).

Довго сидів Опанас біля домовини забитого сина. Лише другого дня прокинувся він від тяжкого заціпеніння й поволі підвівся, так, ніби зважився на щось (Олександр Довженко).

– Е-е, щось дуже рано прокинулось сонце , – каже дід Улас, дивлячись на небо , – коли б ще дощу не було! (Панас Мирний).

Другого дня Лукина проснулась раненько-раненько (Іван Нечуй-Левицький).

Дивилися мовчки на нас козаки, та ось несподівано й дзвінко один з них звернувсь до пониклих бійців : – Брати! .. Доволі! Наспів вже час нам проснутись! (Володимир Сосюра).

Поэтому выбор слова часто зависит от личных предпочтений говорящего и от стиля речи.

Разнообразие языка часто приводит к чрезмерному использованию слов. Своеобразной разновидностью тавтологии является плеоназм. Это стилистическая ошибка, которая заключается в использовании лишних слов, дублирующих друг друга по значению. Подробнее об этом языковом явлении – читайте в материале.

Также OBOZ.UA объяснял, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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