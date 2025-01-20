Почему нельзя говорить 'черная сажа' и 'ладони рук': объяснение

Тавтология – это использование слов или выражений, которые излишни или повторяются без необходимости. Фактически одно и то же понятие повторяется несколькими словами или словосочетаниями, что делает язык чрезмерным и невнятным и не добавляет нового содержания к выражению.

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OBOZ.UA рассказывает, почему не следует употреблять выражения типа "ладони рук" или "черная сажа". Тавтологии создают ощущение излишней информации, будто мы повторяем одно и то же дважды.

Своеобразной разновидностью тавтологии является плеоназм. Это стилистическая ошибка, которая заключается в использовании лишних слов, дублирующих друг друга по значению. Дублирование содержания и избыточность лексических средств часто усложняет восприятие текста.

"Черная сажа" – типичный пример. Сажа по своей природе всегда черная. Поэтому добавлять слово "черная" перед "сажем" является лишним и не несет дополнительной информации. Правильнее было бы просто сказать "сажа".

Ладонь – это часть руки. Поэтому вместо "ладони рук" достаточно сказать просто "ладони".

Культура речи – это не только грамматика и лексика, но и умение четко выражать свои мысли. Избегание плеоназмов является признаком культуры речи и грамотности. Их употребление может создать впечатление недостаточного внимания к языку. Краткие и четкие высказывания всегда звучат более убедительно, а лаконичная речь способствует эффективному общению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие языковые ошибки чаще всего допускают украинцы.

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