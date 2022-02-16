Проигнорировали предупреждение и вышли на тонкий лед: под Запорожьем развернули операцию по спасению рыбаков. Фото

Марина Погорилко
Общество
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Спасатели на Запорожье предотвратили трагедию на льду
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В городе Энергодар на Запорожье 16 февраля спасатели предотвратили трагедию на водоеме. Там, несмотря на прогнозы синоптиков и предупреждения спасателей, группа из 8 человек вышла на лед, толщина которого составляет 3 см.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели прибыли на место и уговорили людей, занимавшихся рыбалкой, покинуть опасное место. После этого катером "Марс 700" на воздушной подушке чрезвычайники поломали лед вдоль берега, чтобы это место окончательно перестало привлекать людей.

Спасатели предотвратили трагедию на водоеме
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Людей заставили покинуть лед

В ГСЧС напомнили правила поведения на льду:

  • выходить на него можно только при устойчивой морозной погоде и когда вы уверены в толщине и прочности;

  • переходить водоемы можно только в специально оборудованных для этого местах;

  • запрещается спускаться на лыжах или санках с крутого берега на непроверенный лед;

  • запрещается собираться на льду большими группами;

  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек, в случае быстрого течения реки, при наличии вмерзших в лед предметов, когда лед имеет разную окраску, а также при перепаде температуры и потеплении;

  • не употреблять спиртные напитки у водоемов;

  • следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.

Спасательный катер сломал лед
Спасатели поломали лед, чтобы люди больше туда не шли

Напомним: 10 февраля на Днепропетровщине двое мужчин, увлекающихся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака. Мужчины находились в 100 метрах от берега, чтобы добраться до них, спасателям пришлось использовать пожарное снаряжение.

Чтобы найти тело погибшего, к поисковой операции в реке Днепр привлекли водолазов. Из-за сумерок было принято решение продолжить поиски погибшего уже утром 11 февраля.

А 1 февраля спасатели достали из воды тело мужчины в Киеве. Они с помощью водолазно-спасательного снаряжения нашли погибшего, вытащили на берег и передали правоохранителям", – рассказали в ГСЧС.

В Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьного перерыва и в какой-то момент провалился.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • шестилетний Ярослав Галат, которого несколько часов искали родные и правоохранители в селе Новопаловка под Днепром, был найден мертвым в 15 метрах от берега. Мальчик пошел кататься на замерзшую реку Солона, но провалился под лед. Тело ребенка поднялось на поверхность воды, его вытащили из-под края льда;

  • в Винницкой области 11-летняя школьница спасла своего 10-летнего двоюродного брата, который поскользнулся, когда побежал за санками, и упал в старую копанку. Лед под ним проломился, и ребенка начало затягивать на глубину;

  • в Черновицкой области мужчина исчез после ухода на рыбалку. Его разыскивали в течение суток и нашли мертвым у пруда. Мужчина провалился под лед, но смог спастись из ледяной воды. Однако по дороге домой он замерз и умер.

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