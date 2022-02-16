Проигнорировали предупреждение и вышли на тонкий лед: под Запорожьем развернули операцию по спасению рыбаков. Фото
В городе Энергодар на Запорожье 16 февраля спасатели предотвратили трагедию на водоеме. Там, несмотря на прогнозы синоптиков и предупреждения спасателей, группа из 8 человек вышла на лед, толщина которого составляет 3 см.
Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели прибыли на место и уговорили людей, занимавшихся рыбалкой, покинуть опасное место. После этого катером "Марс 700" на воздушной подушке чрезвычайники поломали лед вдоль берега, чтобы это место окончательно перестало привлекать людей.
В ГСЧС напомнили правила поведения на льду:
выходить на него можно только при устойчивой морозной погоде и когда вы уверены в толщине и прочности;
переходить водоемы можно только в специально оборудованных для этого местах;
запрещается спускаться на лыжах или санках с крутого берега на непроверенный лед;
запрещается собираться на льду большими группами;
нельзя выходить на лед: в месте соединения рек, в случае быстрого течения реки, при наличии вмерзших в лед предметов, когда лед имеет разную окраску, а также при перепаде температуры и потеплении;
не употреблять спиртные напитки у водоемов;
следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.
Напомним: 10 февраля на Днепропетровщине двое мужчин, увлекающихся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака. Мужчины находились в 100 метрах от берега, чтобы добраться до них, спасателям пришлось использовать пожарное снаряжение.
Чтобы найти тело погибшего, к поисковой операции в реке Днепр привлекли водолазов. Из-за сумерок было принято решение продолжить поиски погибшего уже утром 11 февраля.
А 1 февраля спасатели достали из воды тело мужчины в Киеве. Они с помощью водолазно-спасательного снаряжения нашли погибшего, вытащили на берег и передали правоохранителям", – рассказали в ГСЧС.
В Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьного перерыва и в какой-то момент провалился.
Как сообщал OBOZREVATEL:
шестилетний Ярослав Галат, которого несколько часов искали родные и правоохранители в селе Новопаловка под Днепром, был найден мертвым в 15 метрах от берега. Мальчик пошел кататься на замерзшую реку Солона, но провалился под лед. Тело ребенка поднялось на поверхность воды, его вытащили из-под края льда;
в Винницкой области 11-летняя школьница спасла своего 10-летнего двоюродного брата, который поскользнулся, когда побежал за санками, и упал в старую копанку. Лед под ним проломился, и ребенка начало затягивать на глубину;
в Черновицкой области мужчина исчез после ухода на рыбалку. Его разыскивали в течение суток и нашли мертвым у пруда. Мужчина провалился под лед, но смог спастись из ледяной воды. Однако по дороге домой он замерз и умер.