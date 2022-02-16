Проигнорировали предупреждение и вышли на тонкий лед: под Запорожьем развернули операцию по спасению рыбаков. Фото

В городе Энергодар на Запорожье 16 февраля спасатели предотвратили трагедию на водоеме. Там, несмотря на прогнозы синоптиков и предупреждения спасателей, группа из 8 человек вышла на лед, толщина которого составляет 3 см.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели прибыли на место и уговорили людей, занимавшихся рыбалкой, покинуть опасное место. После этого катером "Марс 700" на воздушной подушке чрезвычайники поломали лед вдоль берега, чтобы это место окончательно перестало привлекать людей.

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В ГСЧС напомнили правила поведения на льду:

выходить на него можно только при устойчивой морозной погоде и когда вы уверены в толщине и прочности;

переходить водоемы можно только в специально оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах или санках с крутого берега на непроверенный лед;

запрещается собираться на льду большими группами;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек, в случае быстрого течения реки, при наличии вмерзших в лед предметов, когда лед имеет разную окраску, а также при перепаде температуры и потеплении;

не употреблять спиртные напитки у водоемов;

следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.

Напомним: 10 февраля на Днепропетровщине двое мужчин, увлекающихся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака. Мужчины находились в 100 метрах от берега, чтобы добраться до них, спасателям пришлось использовать пожарное снаряжение.

Чтобы найти тело погибшего, к поисковой операции в реке Днепр привлекли водолазов. Из-за сумерок было принято решение продолжить поиски погибшего уже утром 11 февраля.

А 1 февраля спасатели достали из воды тело мужчины в Киеве. Они с помощью водолазно-спасательного снаряжения нашли погибшего, вытащили на берег и передали правоохранителям", – рассказали в ГСЧС.

В Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьного перерыва и в какой-то момент провалился.

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