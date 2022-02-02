В Киеве на заливе Галерный провалился под лед и утонул мужчина

В Голосеевском районе Киева во вторник, 1 февраля, спасатели достали из воды тело мужчины. Инцидент случился в заливе Галерный на реке Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства смерти мужчины установит следствие.

Как рассказали спасатели, 1 февраля около 17:00 к ним поступило сообщение о том, что на заливе Галерный под лед провалился мужчина.

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"На расстоянии 30 метров от берега в проломе льда водолазы обнаружили тело мужчины. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали погибшего, доставили на берег и передали правоохранителям", – рассказали в ГСЧС.

Обстоятельства трагического случая установит следствие.

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