Украину ждут грозы и 35-градусная жара: появился прогноз погоды на четверг

Погода в Украине в четверг, 29 июля, будет дождевой практически во всех регионах, кроме юга страны. Также ожидаются грозы, а в отдельных районах западных и центральных областей – град и сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики объявили по всей территории, кроме юга Украины, 1-й (желтый) уровень опасности.

На западе страны воздух днем прогреется от +27 до максимум +29 (до +30 градусов на Закарпатье).

В центре и на севере будет теплее, в среднем от +29 до +31. Еще более высокая температура будет в восточной части – от +30 до +32 градусов.

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На юге в четверг ожидается самая высокая по Украине дневная температура. Там будет от +30 в Крыму, в Запорожской и Херсонской области – от +32, в Одесской и Николаевской – от +33 градусов. Максимум воздух прогреется до +35.

Добавим, что чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях, а также на Крымском полуострове.

В Киеве и области 29 июля ожидаются осадки и гроза. Температура днем от +29 до +31 градуса.

Более детально о погоде в столице с 28 июля по 1 августа можно почитать тут.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 29 июля, с Алисой Мярковской – смотрите по ссылке.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине до конца июля будут идти дожди, хотя еще и будет преобладать жаркая погода. А уже 3 августа стоит ожидать снижения температуры.

Как ранее писал OBOZREVATEL: