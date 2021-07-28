Киев будут заливать дожди, жара пойдет на спад: синоптики дали детальный прогноз

В Киеве до конца недели с 28 июля по 1 августа ожидается дождливая, но жаркая погода. Температура воздуха в среднем составит 29 градусов тепла.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Согласно прогнозу осадки не ожидаются только в субботу.

Так, 29 июля синоптики прогнозируют, что самого утра небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет ожидается гроза, которой вечером на смену придет дождь. Температура воздуха днем составит +19… +30.

В пятницу, 30 июля, в течение дня в столице будет солнечно, но ночью возможно будет гроза. Температура воздуха составит +20… +29.

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В субботу, 31 июля, в Киеве ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня, без осадков. Температура +19… +30.

И наконец в воскресенье, 1 августа, облачная погода в столице будет держаться до самого вечера. Утром ожидается дождь с грозой, однако во второй половине дня он должен прекратиться. Температура воздуха составит +20… +27.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Лановцы Тернопольской области в среду, 28 июня, прошел мощный град. Куски льда достигали размера перепелиного яйца.