Украину накроют заморозки: в каких областях будет теплее всего
В Украине во вторник, 7 сентября, ожидается сухая погода, а ночью – снижение температуры воздуха до +3 градусов в большинстве регионов. Только на юге в темную пору суток будет теплее, от +7 до +9 (а в Крыму и до +10) градусов.
Синоптики также предупредили о заморозках от 0 до -3 градусов на поверхности почвы. Они будут наблюдаться практически во всех областях, кроме Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской, а также Крыма. Такие метеорологические данные были опубликованы на сайте Украинского гидрометцентра.
Как сказано в прогнозе, эти погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.
На юге Украины в этот же день будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Согласно прогнозу экспертов, в среднем днем во вторник воздух в Украине прогреется от +17 до +19. Наиболее теплой погода будет на юге, где ожидается от +18 до +22 градусов.
Что касается погоды в столице Украины и Киевской области, то днем там будет от +17 до +19, ночью от +4 до +6 градусов. Вторник пройдет без осадков, с переменной облачностью.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
синоптики заявили, что первый снег в Украине может выпасть уже осенью, с большой вероятностью – во второй половине октября.
Через 10 лет изменения климата в стране могут стать необратимыми, считает вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко.