Украину накроют заморозки: в каких областях будет теплее всего

В Украине во вторник, 7 сентября, ожидается сухая погода, а ночью – снижение температуры воздуха до +3 градусов в большинстве регионов. Только на юге в темную пору суток будет теплее, от +7 до +9 (а в Крыму и до +10) градусов.

Синоптики также предупредили о заморозках от 0 до -3 градусов на поверхности почвы. Они будут наблюдаться практически во всех областях, кроме Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской, а также Крыма. Такие метеорологические данные были опубликованы на сайте Украинского гидрометцентра.

Как сказано в прогнозе, эти погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

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На юге Украины в этот же день будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Согласно прогнозу экспертов, в среднем днем во вторник воздух в Украине прогреется от +17 до +19. Наиболее теплой погода будет на юге, где ожидается от +18 до +22 градусов.

Что касается погоды в столице Украины и Киевской области, то днем там будет от +17 до +19, ночью от +4 до +6 градусов. Вторник пройдет без осадков, с переменной облачностью.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: