Эколог предупредила о необратимых изменениях климата в Украине

Через 10 лет изменения климата в Украине могут стать необратимыми. Чтобы избежать этого, необходимо немедленно принять меры.

Об этом предупредила вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко, передает "Украина 24". Она пояснила, что свидетельствует о климатических изменениях.

Так, например, 19 июля в Украине зафиксировали, как за полчаса выпало аномальное количество осадков. Обычно столько выпадает за месяц.

По словам эколога, это говорит о том, что климат в Украине изменился уже сегодня. Заружко сказала, что мы должны об этом срочно подумать, поскольку времени осталось мало. Согласно прогнозам, процессы будут необратимыми, если изменения не произойдут до 2030 года.

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Например, эколог предложила делать изменения на государственном уровне, внедрять методы циркулярной экономики. Также уменьшить выбросы в атмосферу и повысить экологическую сознательность граждан, говорить с детьми на эту тему еще со школ и детских садов.

Как писал OBOZREVATEL, Николай Кульбида высказал предположение, что в перспективе ближайших 20-25 лет за счет процессов глобального потепления в Украине практически не будет зим. По его словам, ежегодно теплый период года увеличивается, а средняя температура воздуха повышается.