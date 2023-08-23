Проект по психологической реабилитации 'Відновись' охватил почти тысячу украинцев, – Столар

Вадим Столар вместе с командой провели очередную, уже пятую миссию программы "Відновись", целью которой является психоэмоциональное восстановление пострадавших от войны украинцев. Об этом говорится в материале "Украинских новостей".

Видео дня

"Відновись" – один из наших крупнейших проектов, который поддерживает семьи, потерявшие одного из родителей или дом из-за военных действий. Для воплощения программы в жизнь нужно много работать, и наша команда прекрасно справилась с этим, за что я искренне благодарен каждому, – рассказывает Вадим Столар. – Несомненно, помощь потерявшим самое ценное – очень важна. И мы на "Відновись" стремимся вернуть людям эмоциональный баланс и помочь им если не утолить, то хотя бы облегчить боль. Душевная уравновешенность каждого гражданина – залог здоровья нации в целом, поэтому мы и дальше будем реализовывать этот проект, потому что уверены в необходимости поддержать как можно больше людей!"

Как отмечает благотворитель, одной из ключевых черт "Відновись" является его комплексность. Участники здесь с одной стороны погружаются в атмосферу комфорта и безопасности, потому что проект проводится в лучших гостиницах, расположенных в живописных и безопасных регионах. С другой стороны, семьи, участвующие в программе, получают помощь от специалистов, прошедших специальную подготовку. Поэтому программа более эффективна.

Волонтер Фонда Наталья Приходько напомнила, что пилотный этап инициативы "Відновись" состоялся в августе 2022 года, и подчеркнула, что за год проект привлек почти 1000 человек.

"Я лично посетила прекрасный город Трускавец, чтобы собственными глазами увидеть реализацию программы "Відновись", поскольку это была для нас неизведанная территория - сюда мы пригласили участников впервые. Общаясь с ними, я получила глубокие эмоциональные отзывы. На фоне этого живописного места, взаимодействуя с арттерапевтами и психологами, в течение недели люди ощущали значительное облегчение", – добавила она.

Волонтер подчеркнула жизненно важное значение этой работы для команды Вадима Столара, ведь поддержка касается тех, кто в результате понес самые болезненные потери.

"Их судьба, несомненно, трудна, что побуждает нас к тщательному созданию среды, которая предлагает утешение, способствует психологическому равновесию и улучшает общее эмоциональное состояние. Мое сердце переполняется благодарностью к этим исключительным людям, которые участвуют в нашем проекте, в поисках вдохновения для дальнейшей жизни в Украине, чтобы способствовать расцвету родного края и питать настоящих патриотов, которые будут формировать будущее нации!" – подчеркнула Наталья Приходько.

Вадим Столар отмечает, что "Відновись" хоть и является самой масштабной, но лишь одной из ряда инициатив психоэмоционального направления, поддерживаемых его командой. Их главной целью остается улучшение психологического и эмоционального здоровья людей на фоне войны.

Особо стоит отметить программу "Психологическая поддержка", которая действует уже более года и рассчитана на разные слои населения. Она предлагает помощь и способствует восстановлению внутреннего равновесия людей в эти сложные времена. Кроме того, универсальность программы, охватывающей как оффлайн, так и онлайн, обеспечивает доступность для всех.

Также недавно Вадим Столар объявил о начале второй грантовой инициативы. Основной фокус этой программы – психоэмоциональное восстановление пострадавших от российского вторжения. Победители конкурса из общественных организаций, объединений и фондов получат 1 миллион гривен на реализацию проектов, направленных именно на улучшение эмоционального самочувствия не только военнослужащих, но и гражданских, имеющих посттравматическое стрессовое расстройство и другие психологические проблемы, вызванные боевыми действиями.