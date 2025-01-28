Продавал фейковые справки во избежание мобилизации: в Полтаве будут судить профессора местного частного вуза

В Полтаве будут судить профессора местного частного высшего учебного заведения, которое продавало военнообязанным мужчинам фейковые справки об обучении во избежание мобилизации. Также злоумышленник занимался подделкой медицинских документов.

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Об этом говорится в приговоре Полтавского районного суда от 21 января 2025 года. В частности, с помощью "липовых" заболеваний лица признавались непригодными для военной службы.

По информации ГУ НП в Полтавской области, первый способ уклонения от мобилизации заключался в фиктивном зачислении военнообязанных на дневную форму обучения в бакалаврат, магистратуру или аспирантуру местного государственного университета. Благодаря своим связям обвиняемый предлагал организовать поступление без экзаменов или обеспечить поддельную справку о зачислении.

Второй способ предусматривал подделку медицинских документов о непригодности военной службы из-за состояния здоровья. Профессор помогал исключить призывников из военного учета, используя фиктивные диагнозы и лечение в психиатрическом диспансере.

Во время обысков в местах проживания и работы у участников схемы правоохранители изъяли печати разных учреждений и организаций, документы, мобильные телефоны, а также у организатора – более 118 тысяч долларов и почти 170 тысяч гривен.

Преподавателю объявлено подозрение по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, 24 января стало известно, что киберспециалисты СБУ разоблачили трех администраторов каналов в мессенджере Viber, подозреваемых в препятствовании мобилизации во Львовской области. По информации следствия, ресурс из 22 тысяч подписчиков предупреждал о перемещении работников Нацполиции и военных ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Злоумышленники организовали масштабное изготовление "липовых" документов, в том числе официально издающих подразделения МВД и СБУ и получали за это ежемесячные миллионные доходы.

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