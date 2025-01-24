Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную 'фабрику' поддельных документов. Фото

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фигуранты организовали масштабное изготовление "липовых" документов, в том числе тех, которые официально издают подразделения МВД и СБУ и имели за это ежемесячные миллионные доходы.

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Об этом сообщается в Национальной полиции Украины. В ходе спецоперации ключевых участников схемы задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Преступный бизнес организовал 27-летний житель Прикарпатья, привлекая к деятельности сообщников из разных регионов. В ассортименте изготовленных документов были паспорта, водительские удостоверения, техпаспорта на автомобили, а также различные документы учреждений и организаций.

По оперативной информации, у злоумышленников можно было даже приобрести служебные удостоверения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и СБУ. Заказы принимали и обрабатывали через Telegram. Чтобы избежать разоблачения, заговорщики применяли систему конспирации, использовали одноразовые SIM-карты, посылали поддельные документы через почтоматы без видеонаблюдения, причем исключительно в ночное время.

Стоимость поддельных документов зависила от их сложности и срочности изготовления. Так, фальшивое водительское удостоверение стоило более 8000 гривен, загранпаспорт – около 2000 долларов. За 1500 долларов клиенты могли получить служебное удостоверение сотрудника СБУ или Нацполиции. Особый спрос имели поддельные военные билеты.

Предварительно ежемесячная прибыль злоумышленников составляла от двух до трех миллионов гривен. Сотрудники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с областным управлением СБУ и следователями Винницкого управления БЭБ провели более 30-ти обысков у причастных лиц.

В ходе операции были изъяты незаполненные удостоверения СБУ, Нацгвардии, ВСУ, ГСЧС, УБД, гербовые печати госучреждений, заготовки паспортов и водительских удостоверений, а также эскизы печатей с символикой РФ. Главных фигурантов задержали при поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ.

Им объявлено подозрение по ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных документов, государственных ценных бумаг и др.) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей и их использование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам светит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 17 января стало известно, что в Черновицкой области экссотрудник милиции производил и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком в 1 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники полиции задержали бывшего адвоката, который, по информации следствия, помогал призывникам избежать мобилизации. Злоумышленник просил 6 тысяч долларов США за "устройство" на работу в международную организацию и беспрепятственное пересечение границы.

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