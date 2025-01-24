УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фото

Катя Поплюйко
Общество
3 минуты
555
Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную 'фабрику' поддельных документов. Фото

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фигуранты организовали масштабное изготовление "липовых" документов, в том числе тех, которые официально издают подразделения МВД и СБУ и имели за это ежемесячные миллионные доходы.

Видео дня

Об этом сообщается в Национальной полиции Украины. В ходе спецоперации ключевых участников схемы задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Преступный бизнес организовал 27-летний житель Прикарпатья, привлекая к деятельности сообщников из разных регионов. В ассортименте изготовленных документов были паспорта, водительские удостоверения, техпаспорта на автомобили, а также различные документы учреждений и организаций.

Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фото

По оперативной информации, у злоумышленников можно было даже приобрести служебные удостоверения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и СБУ. Заказы принимали и обрабатывали через Telegram. Чтобы избежать разоблачения, заговорщики применяли систему конспирации, использовали одноразовые SIM-карты, посылали поддельные документы через почтоматы без видеонаблюдения, причем исключительно в ночное время.

Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фото
Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фото

Стоимость поддельных документов зависила от их сложности и срочности изготовления. Так, фальшивое водительское удостоверение стоило более 8000 гривен, загранпаспорт – около 2000 долларов. За 1500 долларов клиенты могли получить служебное удостоверение сотрудника СБУ или Нацполиции. Особый спрос имели поддельные военные билеты.

Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фото

Предварительно ежемесячная прибыль злоумышленников составляла от двух до трех миллионов гривен. Сотрудники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с областным управлением СБУ и следователями Винницкого управления БЭБ провели более 30-ти обысков у причастных лиц.

В ходе операции были изъяты незаполненные удостоверения СБУ, Нацгвардии, ВСУ, ГСЧС, УБД, гербовые печати госучреждений, заготовки паспортов и водительских удостоверений, а также эскизы печатей с символикой РФ. Главных фигурантов задержали при поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ.

Заказы принимали в Telegram: в Украине заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Фото

Им объявлено подозрение по ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных документов, государственных ценных бумаг и др.) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей и их использование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам светит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 17 января стало известно, что в Черновицкой области экссотрудник милиции производил и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком в 1 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники полиции задержали бывшего адвоката, который, по информации следствия, помогал призывникам избежать мобилизации. Злоумышленник просил 6 тысяч долларов США за "устройство" на работу в международную организацию и беспрепятственное пересечение границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.