Сливали данные о перемещении работников ТЦК: СБУ разоблачила администраторов Viber-каналов, препятствовавших мобилизации на Львовщине. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили трех администраторов каналов в мессенджере Viber, подозреваемых в препятствовании мобилизации на Львовщине. По данным следствия, ресурс с 22 тысячами подписчиков предупреждал о перемещении работников Национальной полиции и военных ТЦК.

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Об этом 24 января сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области. Viber-каналы, обвиняющие в срыве мобилизации во Львовской области, заблокированы.

Как рассказали в украинской спецслужбе, злоумышленниками оказались жители городов Мостиска и Шептицкий, а также уроженец Дрогобыча, проживающий в Стрыйском районе.

По данным следствия, фигуранты создали каналы в мессенджере, участники которых делились информацией об актуальных местах вручения повесток.

"Услугами" таких каналов пользовались мужчины призывного возраста, которые пытались уклониться от воинского долга, заявили в СБУ.

На основе доказательной базы СБУ фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

В отношении двух из них материалы дела уже направлены в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ информировали, что совместно с другими правоохранительными органами в течение трех дней 18, 19 и 20 января провела более 150 спецопераций и серию масштабных задержаний: подозрения получили более 200 фигурантов разных дел, в частности, связанных со схемами для уклонистов, хищением оборонного бюджета и угрозой государственной безопасности.

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