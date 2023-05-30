Призывал наносить ракетные удары по Украине: жителю Харьковщины присудили 5 лет за решеткой. Фото

Жителю Харьковской области, поддержавшему страну-террориста Россию, присудили 5 лет за решеткой. Злоумышленник создал пророссийский сайт, на котором призвал оккупантов наносить ракетные удары по территории Украины.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. "В июне 2022 года охранник больницы из г. Красноград за денежное вознаграждение согласился выполнить заказ российского представителя по созданию пропагандистского веб-сайта", – говорится в сообщении.

По данным следствия, интернет-агитатор распространял на этом портале пропагандистские материалы в поддержку проведения так называемой "специальной военной операции" и антиукраинский контент, направленный на разжигание национальной розни. В опубликованных статьях, среди прочего, речь шла о "подвигах русских военных", "героев спецоперации" и обстановке на "фронте новороссии".

Также на сайте были обращения к военно-политическому командованию России с призывами наносить ракетные удары по территории Украины.

Правоохранители задержали мужчину в начале ноября. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Стоит отметить, что в Украине будут судить наводчицу из Донбасса. Жительница Краматорского района помогала двум бойцам так называемой армии "ДНР", докладывая им о расположении украинской системы ПВО.

Напомним, что СБУ задержала вражеского информатора, который шпионил по позициям Сил обороны на юге. Предателем оказался житель Николаева.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, наводивший российские ракеты. В начале 2000-х он уже отсидел за планирование госпереворота.

– Также СБУ поймала диверсанта ФСБ, готовившего подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Таким образом, оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению горючим и боеприпасам.

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