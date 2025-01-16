Призвал украинцев сдаваться во время боев за Сумы: в Украине дали 15 лет тюрьмы депутату, поддержавшему оккупантов

Депутат Ахтырского районного совета, призвавший сдаваться оккупантам во время боев за Сумы, получил 15 лет тюрьмы. После захвата города Тростянец он поддержал захватчиков, помогал продовольствием, ориентироваться на местности и корректировал вражеские карты. А после деоккупации территорий Сумщины "залег ко дну" на территории общины.

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О приговоре депутату 16 января сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По доказательной базе СБУ фигурант получил тюремный срок.

Известно, что депутат Ахтырского районного совета Сумской области от запрещенной политпартии "Наш край" после захвата Тростянца Сумской области поддержал оккупантов и предложил им свою помощь.

Чиновник призвал местных жителей не сопротивляться агрессору и содействовать в российском наступлении на Сумы.

Также мужчина помогал командованию кафиров сориентироваться на местности и корректировал вражеские карты для планирования боевых операций.

Также фигурант снабжал военных РФ продуктами питания и лично способствовал в восстановлении энергоснабжения в зданиях, в которых "расквартировались" кафиры.

Кроме того, в соцсетях он распространял материалы, которые согласно выводам специалистов являются призывами к изменению границ территории Украины.

Во время освобождения Тростянца предатель "залег ко дну" на территории общины, надеясь избежать правосудия.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Обвиняемый не признавал свою вину, но его позиция полностью опровергнута собранными доказательствами, сообщили в областной прокуратуре Сумщины.

Суд признал депутата виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 "государственная измена, совершенное в условиях военного положения" и ч. 1 ст. 436-2 "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Ему присуждено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала 20-летнего жителя Черкасс, который поддерживал РФ и публиковал фейки о ВСУ. Мужчина был в розыске с июля 2022 года, как выяснилось, более двух лет он скрывался в монастырях УПЦ Московского патриархата.

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