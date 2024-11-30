Приятные сюрпризы или отдых: гороскоп на 30 ноября – 1 декабря для всех знаков зодиака

Тельцы на выходных могут рассчитывать на приятные сюрпризы. Львы отлично отдохнут.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября – 1 декабря. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Выходные на этот раз пройдут под знаком движения и динамики, ведь спокойствие и ленивый отдых точно не для вас. Вы идете вперед, словно неутомимый путешественник, который хочет покорить новые вершины. Если не развлекаться, так совершенствоваться, расширять горизонты, осваивать новые знания или погружаться в работу с головой.

Телец

Эти выходные принесут вам немало приятных сюрпризов. Возможно, это будут неожиданные встречи, увлекательные путешествия или даже маленькие подарки судьбы в виде финансовых поступлений. Вы можете получить неожиданную приятность даже от тех, кого не знали раньше, будто жизнь сама решила вас поблагодарить за вашу доброжелательность.

Близнецы

Сейчас ваш кошелек может изрядно порадовать вас. Дождь из денег сейчас будет вполне реален. Это может быть и премия, и возврат долгов, и даже неожиданные бонусы в виде подарков. Вы будете чувствовать себя финансово уверенно, что позволит немного расслабиться или, наоборот, инвестировать во что-то долгожданное.

Рак

Можете чувствовать нежелание браться за важные дела. У вас нет ни сил, ни вдохновения решать срочные вопросы или брать на себя новые обязательства. В такой ситуации лучшим решением будет отложить все серьезные дела и позволить себе отдохнуть.

Лев

Этот уикенд – идеальный для домашнего отдыха. С чистой совестью оставайтесь дома, чтобы наконец выспаться, как давно мечтали, и заняться домашними делами, которые давно ждут вашего внимания. Это прекрасная возможность заняться рукоделием или взяться за книгу, которую давно хотели прочитать.

Дева

На эти выходные обстоятельства могут связать вам руки. Вы, возможно, не сможете попасть туда, куда планировали, или придется потратить время на рутинные дела вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом. Однако в каждом ограничении есть возможность найти что-то полезное или даже открыть для себя новый подход к рутинным задачам.

Весы

Эти дни могут пройти под знаком жертвенности ради общего блага. Возможно, вам придется посвятить время волонтерству, организации благотворительных мероприятий или просто поддержать того, кто нуждается в вашей помощи. Ваше участие принесет пользу не только другим, но и вам, ведь такие моменты дарят ощущение настоящей значимости.

Скорпион

Ваши эмоции сейчас на пике. Возможно, вы чувствуете влюбленность или на вас направлены чьи-то влюбленные взгляды. Вы становитесь более чувствительными и нежными, а ваши дни наполняются романтикой, долгими разговорами и ощущением тепла от близких контактов.

Стрелец

Лучшее, что вы можете сделать в эти выходные, – это провести время с семьей. Будь то прогулка по парку, совместное приготовление ужина или просто ленивое лежание на диване вместе – все это станет источником настоящей радости.

Козерог

Ваши силы сейчас на минимуме. Магнитные бури или переутомление могут влиять на ваше общее состояние. Вы предпочитаете оставаться в горизонтальном положении, больше спать и проводить время в максимально спокойной атмосфере. Позвольте себе эту передышку.

Водолей

Вы можете стать свидетелем или даже участником какого-то очень радостного события. Возможно, это торжества в вашей семье или неожиданное приглашение на праздник. Такие моменты дарят заряд позитива и вдохновения, даже если они не касаются вас непосредственно.

Рыбы

Выходные подарят вам путешествие в прошлое. Это может быть возвращение к местам детства, встреча с давними друзьями или родственниками, просмотр старых фото и видео, которые навевают ностальгию.

Как сообщал OBOZ.UA, астрологиня Исита Гая предполагает, что до конца 2024 года мир столкнется со стихийными бедствиями, такими как наводнения, паводки и потенциальные землетрясения.