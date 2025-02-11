Привязывается ли отсрочка к дате продолжения мобилизации в Украине: адвокат объяснил

Некоторые военнообязанные не обязаны обновлять отсрочку каждые 90 дней, поскольку она предоставляется на срок, указанный в соответствующем документе. Это может быть три месяца, а может, и год, как, например, для преподавателей.

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Соответственно, ее нужно возобновлять только по истечении срока действия, и она не привязывается к дате мобилизации. Об этом заявил адвокат Тарас Боровский в эфире "Киев24".

По его словам, в СМИ распространилась информация о том, что мобилизация продолжается на 90 дней. То есть якобы каждые 90 дней те, у кого есть отсрочка, должны ее восстановить и дать работникам ТЦК возможность проверить, есть ли до сих пор основания для отсрочки. Боровский возразил, подчеркнув, что есть определенные основания, которые проверять не нужно.

"В целом отсрочка предоставляется, как правило, к определенной дате, указанной в документе об отсрочке, и она не привязывается к дате мобилизации или чего-то такого", — пояснил он.

Адвокат также отметил, что мобильное приложение Резерв+ имеет немало недостатков, что усложняет процедуру получения отсрочки. Поэтому он советует обращаться в ТЦК по месту регистрации лично, ведь там отсрочки оформляют "железобетонно хорошо".

Также Боровский пояснил, что военнообязанный может самостоятельно обнаружить в Интернете соответствующую форму заявления о предоставлении отсрочки. К ней нужно добавить соответствующие подтверждающие документы, которые содержат доказательства того, что вы имеете право на отсрочку, а уже тогда подать в ТЦК и спокойно ее получить.

"Очень многие переживают, что их там сразу заберут. На самом деле это не соответствует действительности", — добавил он.

Если попасть в электронную очередь невозможно, не работает Резерв+, нет возможности физически пробиться в ТЦК или возникают другие трудности, следует посылать письмо Укрпочтой с объяснением ситуации. Надо обязательно там указать о ваших тщетных попытках попасть в ТЦК лично и отметить, что вы использовали все возможные средства и приемы, поэтому вынуждены прибегнуть к такому шагу. Это может стать основанием во избежание штрафов в случае, если впоследствии возникнут претензии по поводу нарушения правил военного учета.

"Если вдруг на вас наложат какой-нибудь штраф за нарушение правил военного учета, вы можете ссылаться на то, что вы действительно описали все возможные способы и использовали", – заявил Боровский.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжительность отсрочки от мобилизации зависит от конкретных причин ее предоставления. К примеру, отсрочка отменяется, когда одному из трех детей военнообязанного исполняется 18 лет.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, нужно обратиться с заявлением в соответствующую комиссию, которая работает при территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Документы необходимо подавать по месту официальной регистрации или фактического проживания.

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