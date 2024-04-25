Природа также страдает от войны. Фото пеликанов, летящих сквозь дым от ракетных обстрелов Одесской области, растрогало сеть

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области опубликовала фото, на котором изображены пеликаны в темном небе. Птицы летели сквозь дым, вызванный ракетными обстрелами России.

Снимок стал причиной бурной реакции пользователей сети, которые поделились своими мыслями под постом в Instagram. В нем отмечено, что во время ликвидации масштабных последствий атаки на Одесскую область спасатели увидели сотни пеликанов над собой. "Мы не знаем, что стало причиной их визита в это опасное место, но это дало нам еще большее стремление и сил для борьбы со злом", – говорится в сообщении.

Организация UAnimals напомнила, что природа тоже страдает от войны и призвала украинцев распространять посты о российских преступлениях, чтобы их видел мир. Комментаторы не смогли пройти мимо:

"Одесская область, город их поселения, когда ездила в Затоку, видела их степью заводной. Жаль, что невиноватые животные и птицы страдают".

"У них и гнезда там остались".

"Бедненькие летели домой, а тут такая беда".

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