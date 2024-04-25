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Природа также страдает от войны. Фото пеликанов, летящих сквозь дым от ракетных обстрелов Одесской области, растрогало сеть

Карина Вишнякова
Общество
1 минута
1,1 т.
Природа также страдает от войны. Фото пеликанов, летящих сквозь дым от ракетных обстрелов Одесской области, растрогало сеть

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области опубликовала фото, на котором изображены пеликаны в темном небе. Птицы летели сквозь дым, вызванный ракетными обстрелами России.

Снимок стал причиной бурной реакции пользователей сети, которые поделились своими мыслями под постом в Instagram. В нем отмечено, что во время ликвидации масштабных последствий атаки на Одесскую область спасатели увидели сотни пеликанов над собой. "Мы не знаем, что стало причиной их визита в это опасное место, но это дало нам еще большее стремление и сил для борьбы со злом", – говорится в сообщении.

Природа также страдает от войны. Фото пеликанов, летящих сквозь дым от ракетных обстрелов Одесской области, растрогало сеть

Организация UAnimals напомнила, что природа тоже страдает от войны и призвала украинцев распространять посты о российских преступлениях, чтобы их видел мир. Комментаторы не смогли пройти мимо:

Природа также страдает от войны. Фото пеликанов, летящих сквозь дым от ракетных обстрелов Одесской области, растрогало сеть

"Одесская область, город их поселения, когда ездила в Затоку, видела их степью заводной. Жаль, что невиноватые животные и птицы страдают".

"У них и гнезда там остались".

"Бедненькие летели домой, а тут такая беда".

Природа также страдает от войны. Фото пеликанов, летящих сквозь дым от ракетных обстрелов Одесской области, растрогало сеть

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