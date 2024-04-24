'Поражающая история': 88-летний дедушка вышел из оккупированной части Очеретино, чтобы не получать гражданство России. Видео

88-летний Иван Яковлевич покинул оккупированную часть Очеретино в Донецкой области, чтобы избежать получения российского гражданства. Дедушка самостоятельно вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его встретили волонтеры и доставили в безопасное место.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с организацией "Восток-SOS" удалось быстро организовать эвакуацию дедушки во временное убежище в Днепре.

После этого Иван Яковлевич будет перенаправлен в одно из учреждений системы социальной защиты населения. В этом заведении будет предоставлено жилье и все необходимые социальные услуги.

Иван Яковлевич рассказал, что оккупанты забрали у него украинский паспорт и хотели выдать российское гражданство, однако он решил выйти с оккупированной территории. При себе из документов у дедушки осталось только пенсионное удостоверение, он собрал свои вещи в рюкзак и ушел.

"История пана Ивана поражает. Это гражданская позиция и любовь к Родине. Я искренне благодарен всем, кто поддерживает жителей области. Ваше неравнодушие спасает жизнь наших людей!" – подчеркнул Филашкин.

Ранее сообщалось, что в Сумах скончался легендарный волонтер Николай Иванович Ерис, который год назад отдал на Вооруженные силы 35 тысяч долларов США. Для этого пенсионер продал свою квартиру и дачный участок, оставшись, по сути, без ничего. Таков был его вклад в победу Украины.

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