Принудительная паспортизация продолжается: на Запорожье оккупанты не выдают инсулин без гражданства РФ

На временно захваченной россиянами части Запорожской области Украины оккупанты не выдают украинцам льготные и жизненно важные медикаменты. Захватчики требуют у украинцев получить паспорт страны-агрессора и только тогда станет возможным получить лекарства.

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Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, речь идет про инсулин, гормон щитовидной железы и лекарства, которые обязаны выдавать незамедлительно и бесплатно.

Таким образом оккупанты пытаются заставить украинцев на захваченных территориях получить российское гражданство. Россияне используют уязвимое положение украинских граждан для принудительной паспортизации, говорят в ЦНС.

"Жители временно оккупированных территорий Запорожской области, которые имеют право на бесплатные или льготные лекарства, не могут получить их без российского паспорта", – говорится в сообщении.

В организации уточнили, что в частности, оккупанты требуют российский паспорт от больных, имеющих право получить инсулин, гормон щитовидной железы и другие лекарства.

Ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что оккупанты, спеша увеличить процент лояльности к Кремлю, перед "первыми выборами", которые запланированы на сентябрь, взялись паспортизировать заключенных.

Без паспорта РФ запретили работать на оплачиваемых работах во время отбывания наказания, а администрация учреждений усиливает репрессии на тех, кто отказывается. Кроме этого, зэкам угрожают тем, что не они не смогут оформить социальные выплаты и стать на учет в службу занятости после освобождения из тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра национального сопротивления, часть коллаборантов в Луганской области уже начала планировать побег в РФ, ожидая освобождения региона Вооруженными силами Украины. В случае деоккупации эта группа предателей хочет получить от Кремля определенные "гарантии безопасности".

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