Коллаборанты готовятся к бегству из Луганской области: в ЦНС рассказали о предполагаемой причине

Часть коллаборантов в Луганской области уже начала планировать побег в РФ, ожидая освобождения региона Вооруженными силами Украины. В случае деоккупации Луганщины эта группа предателей хочет получить от Кремля определенные гарантии безопасности.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Высшее политическое руководство страны-агрессора намерено эвакуировать в Россию небольшую ячейку коллаборантов.

Речь идет о группе из 10-15 человек, перешедших на сторону захватчиков.

Их не просто планируют вывезти в РФ, но и хотят в дальнейшем интегрировать этих предателей Украины в российскую общественно-политическую жизнь.

Ради этого группу коллаборантов, работающих в одной из оккупационных "администраций" Луганщины, планируют сделать членами всероссийской политической партии "Единая Россия". Соответствующие партийные билеты должны стать для предателей и билетом в новую жизнь, когда ВСУ приблизятся к населенному пункту, где сейчас заправляют эти сторонники "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории временно оккупированной Луганской области спецслужбы страны-агрессора РФ проверяют коллаборантов на наличие родственников на неоккупированных территориях. Задержанных за телефонный звонок в Северодонецке захватчики отправляют рыть окопы.

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