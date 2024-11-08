'Прилетело в дом': появились кадры первых минут после удара РФ дронами по Одесщине. Видео

Российские оккупанты минувшей ночью совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками по Украине. В частности, взрывы были в Одессе, где в результате российского преступления погиб один человек.

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Очевидец событий в Одессе Оксана сняла первые минуты после ночной атаки на Одесский район, рассказывает Радио Свобода. Женщина пришла помогать своей соседке Нине, которая была ранена.

Позже Оксана показала поврежденные дома своего района.

"Тетя Нина была дома, я сразу к ней побежала, начала кричать: "Как вы?" А у нее на голове кровь, на руке кровь, она стоит в шоке. Она спала, когда ее ранило стеклом. Вчера газовщики приезжали ночью. У нее пробита труба, и теперь газа там нет. Туалет полностью разбомблен. Санитарных условий нет никаких. Жить там теперь нельзя", – рассказала Оксана.

Из-за российской атаки были повреждены частные жилые дома и в других районах города, в нескольких из них возникли пожары. В Одесском горсовете заявили, что среди прочего была значительно повреждена одна из старейших школ города – лицей №125 в микрорайоне Кривой Балки.

Из-за осколочных повреждений двух газовых труб произошла их разгерметизация и возгорание, рассказали спасатели. В ряде построек также выбиты окна.

На данный момент известно, что в результате указанной атаки в Одесской области погиб один человек, еще девять пострадали.

В настоящее время над ликвидацией последствий работают экстренные службы. На местах попаданий развернуты оперативные штабы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, а стражи порядка фиксируют последствия преступлений российских военных против мирного населения Одесщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в регионе всего повреждено более 20 частных домов, учебное заведение, газопровод, складские помещения частного предприятия и автомобили.

В свою очередь Силы противовоздушной обороны ночью и утром сбили в небе над 11 регионами 74 российских ударных дрона. Враг совершил атаку с применением 106 беспилотников.

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