Прикрыла собой дочь: под Одессой российский дрон ударил по машине на мосту и убил мать троих детей

В Одесской области российский "Шахед" убил 43-летнюю маму троих детей Инну Влаеву. Семья ехала в машине по мосту через Днестр, когда вражеский дрон попал в авто. Дети чудом выжили, а старшую дочку Инна фактически прикрыла собой.

Взрыв произошел со стороны, где сидела Инна

Ужасная трагедия произошла 18 декабря в районе села Маяки Одесской области. Российский беспилотник ударил прямо по мосту, по которому в автомобиле ехала семья: 43-летняя мама Инна Влаева и трое ее детей.

За рулем сидела 20-летняя старшая дочь Влада, а Инна – рядом в пассажирском кресле. Сзади находились еще двое детей – 16 и 5 лет. Инна получила серьезные ранения, так как взрыв произошел с ее стороны. Фактически она прикрыла собою дочь.

В больницу женщину доставили еще живой, но ранения оказались несовместимыми с жизнью и вскоре она умерла. Детей также доставили в больницу с повреждениями и острой реакцией на стресс.

Ехали домой в Одессу

Инна Влаева родом из Одессы, тут она жила со своей семьей. А в село Камчик они приезжали к свекрови, поскольку оттуда родом ее супруг – там у него есть земля и он ведет фермерское хозяйство.

Как рассказали OBOZ.UA местные жители, семья приехала в село, поскольку в Одессе уже несколько дней подряд не было света из-за российских обстрелов.

"Им сообщили, что в их районе уже дали свет. Поэтому Инна с детьми собрались съездить туда и посмотреть, что там происходит. Они как раз через мост направлялись домой в Одессу", – говорит OBOZ.UA местная жительница.

В селе рассказывают, что их семья очень дружная, трудолюбивая. Инна была таким "стержнем", на ней многое держалось.

"Очень умная, способная, порядочная женщина, хорошая мама и жена. Старшая дочка уже взрослая, среднему сыну 16 лет, а вот младшему ребенку только пять. Для них потеря мамы – огромная трагедия, да и для всех это горе", – говорит собеседница.

В настоящее время участок дороги на трассе Одесса – Рени перекрыт, также закрыт мост и движение к пунктам пропуска с соседней Молдовой.