Прифронтовое Селидово получило 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В нескольких десятках километров отсюда идут бои. Жилищные кварталы города терпят вражеские удары. Но здесь живут люди. Несмотря на риски, бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова отправились к прифронтовому Селидову на Донетчине. На борту грузовиков – 4 тысяч продуктовых наборов.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Для местных жителей, в основном – старшего возраста, эта помощь необходимо жить дальше.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 348 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.