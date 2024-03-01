Придумали 'блестящий план': в Одесской области мужчины в изотермических одеялах хотели пересечь границу, но были пойманы. Фото

В последний день зимы в Одесской области пограничники задержали "блестящих" нарушителей границы. Чтобы быть незаметными для тепловизоров, четверо мужчин обмотались изотермическими одеялами.

Об этом в четверг, 29 февраля, сообщает пресс-служба ГНСУ. Отмечается, что для задержания нарушителей пограничники вынуждены были использовать предупредительные выстрелы.

При попытке незаконно пересечь государственную границу пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин призывного возраста. К своему побегу из Украины нарушители подготовились тщательно, обмотавшись изотермическим спасательным одеялом, которое закрепили на себе скотчем. Это было сделано для того, чтобы не попасть в поле зрения тепловизионного прибора пограничников.

Однако их уловки не сработали. Заметив пограничников, мужчины начали убегать, не реагируя на неоднократные требования охранников границы об остановке. Вынудили их остановиться только упреждающие выстрелы правоохранителей.

Задержанными оказались жители Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей. Маршрут движения они отыскали через интернет. По словам нарушителей границы, за такое путешествие они заплатили от 3 до 8 тысяч долларов США каждый.

На всех горе-изобретателей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 КУоАП "Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Решение о задержанных будет принимать суд.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно уехать с территории Украины. Уклоненных поймали на границе с Молдовой. Нарушители не дошли до украино-молдавской границы всего один километр. Каждый из них заплатил от 40 до 80 тысяч за прокладку маршрута, однако схема так и не сработала.

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В Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задал на ВСУ 40 тыс. грн.

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