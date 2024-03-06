Прибиваются отовсюду: в ВСУ показали четырехлапых пушистых 'антидепрессантов'. Фото

На передовой украинских военнослужащих всегда сопровождают четвероногие "побратимы": котики, собаки и другие животные. Они являются своеобразными антидепрессантами для воинов Сил обороны Украины.

Защитники регулярно делятся фото со своими пушистыми напарниками, которые всегда умиляют сеть. Такие кадры авторства службы по связям с общественностью 241-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ распространили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Там рассказали, что четвероногие прибиваются к украинским военным отовсюду: из заброшенных домов, разрушенных хозяйств, разбитых многоэтажек.

Животные, как известно, часто чувствуют, какой человек хороший, а какой нет. Ища компании наших воинов, они знают, что их не обидят: поделятся своим сухпаем, запустят в блиндаж, прикроют от обстрела.

"Пушистые друзья тоже отвечают взаимностью: заблаговременно предупреждают об обстрелах своим поведением, помогают в ночном дежурстве и ластятся, чувствуя тоску воина по дому, служа антидепрессантом и помощником психолога. Добрых людей всегда чувствуют животные", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 127-й отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова растрогали сеть фото со своей боевой собачкой Долей. Свое имя она получила не случайно – с нашими защитниками животное действительно свела судьба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!